Hiểm họa luôn rình rập xung quanh cuộc sống, đây là những lời khuyên đắt giá giúp bạn có một cuộc sống an toàn, bảo toàn tính mạng

Cuộc sống không chỉ là bức tranh màu hồng mà luôn đầy rẫy những hiểm họa xung quanh bạn. Do đó, nắm giữ những cách đối phó với chấn thương, tấn công và thảm họa là chìa khóa quan trọng giúp bạn có một cuộc sống an toàn hơn.

Đây là những lời khuyên đắt giá giúp bạn có thể ứng phó với những trường hợp nguy cấp, đảm bảo tính mạng của mình trước những hiểm họa đang không ngừng đe dọa:

1.

Nếu bạn bị bắt cóc, hãy cố gắng để lại các vật dụng cá nhân trên đường bị bắt cóc ví dụ như thả một chiếc nhẫn hoặc khuyên tai trong xe hơi. Điều này có thể hữu ích cho cơ quan điều tra và làm bằng chứng trong việc xét xử vụ án.



2.

Nếu bạn ở trong một đám đông đang chen lấn xô đẩy nhau và muốn thoát ra ngoài càng sớm càng tốt, hãy đi lệch một chút theo hướng dịch chuyển của đám đông thay vì đi theo hướng ngược lại. Nếu bạn cứng đầu, bạn sẽ dễ dàng bị đẩy ngã và bị chà đạp đến chết.

3.

Bằng mọi giá, đừng để kẻ tấn công kéo bạn vào một chiếc xe. Địa điểm thứ hai mà bạn bị đưa tới là nơi bạn không bao giờ biết nguy hiểm tới mức nào.

4.

Đừng để đồ uống của bạn tại một quán bar mà không được giám sát bởi rất dễ dàng bị người khác rót thứ gì đó vào cốc của bạn.

5.

Nếu bạn bị đâm và vật thể vẫn còn nằm trong cơ thể bạn, đừng vội rút ra. Bởi làm như vậy có thể khiến bạn chảy máu nhiều hơn.

Nếu vật thể đi vào cơ thể một cách dễ dàng, nhiều khả năng nó sẽ tạo ra một vết thương bên trong có kích thước gần giống với vật thể, vì vậy đây được coi như một đầu cắm. Nếu nó được kéo ra, tất cả các mạch máu bị đứt sẽ không chịu áp lực của vật thể và lập tức chảy máu.

Nếu bạn rút nó ra và không thấy nhiều máu, chảy máu có thể xảy ra ở bên trong, thậm chí bạn không nhận ra điều này.

6.

Nếu bạn bị lạc trong rừng, đừng rời khỏi vị trí hiện tại. Những người tìm kiếm bạn sẽ bắt đầu tại địa điểm cuối cùng mà bạn đến. Nếu bạn di chuyển càng xa khỏi vị trí đó, việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn vì phải mở rộng khu vực tìm kiếm.

7.

Nếu bất chợt một trận động đất ập đến và không dừng lại sau khoảng 10 giây, dường như nó sẽ tiếp tục rung mạnh hơn. Hãy chắc chắn chạy ra khỏi nhà, nếu không nép dưới một vật thực sự chắc chắn hãy chạy đến những nơi không có đường dây điện trên đầu. Đừng nép sau một ô cửa.

Nếu có một trận động đất ở bãi biển và bạn thấy nước đang rút dần, ngay lập tức hãy chạy lên vùng đất cao hơn vì sóng thần đang ập đến. Nếu bạn đang ở trong một thị trấn gần nước và nhìn thấy nước ở các mương hoặc sông chảy sai hướng, hãy tìm kiếm vùng đất cao hơn, vì đó cũng là cảnh báo về việc sóng thần sắp xảy ra.

8.

Nếu bạn chắc rằng ai đó đang đột nhập vào nhà bạn, dù làm gì đi nữa đừng bật đèn lên. Thực tế rằng, bạn sẽ có một thời gian dễ dàng di chuyển quanh ngôi nhà của mình trong khi kẻ xâm nhập sẽ di chuyển chậm hơn rất nhiều.

Và đừng sử dụng đèn pin. Hắn sẽ biết chính xác đi vị trí của bạn.

9.

Đừng nhảy xuống nước để cứu một người bị đuối nước trừ khi thực sự cần thiết, ví dụ như cứu một đứa trẻ. Thay vì thế, hãy ném một một vật gì đó có thể nổi được để họ có thể bám vào.

Về cơ bản, người đang bị đuối nước sẽ hành động theo bản năng của mình đó là cố gắng trèo lên bạn như một cái thang hoặc nhấn bạn xuống để lấy điểm tựa nổi lên mặt nước và lấy không khí để thở. Tuy nhiên, nếu bạn bị đẩy xuống dưới, bạn chỉ cần bơi xuống khỏi tầm với của họ, đi ra xa và cố gắng tiếp cận lại.

10.

Đừng trộn chất tẩy rửa gia dụng, đặc biệt là thuốc tẩy và amoniac. Điều này sẽ tạo ra một loại khí độc có thể giết chết bạn. Nếu bạn vô tình làm điều này, hãy cố gắng thoát ra khỏi vị trí đó càng sớm càng tốt và hít thở luồng không khí trong lành.

11.

Khi chẳng may bị hóc, phương pháp Heimlich là biện pháp lý tưởng để cứu nguy chỉ trong vài phút, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bạn có thể tự thực hiện thao tác này bằng cách nắm tay lại và đẩy nhanh trên khoảng trống giữa lồng xương sườn và rốn. Bạn có thể dựa vào đồ vật ngay cạnh mình và đẩy bụng nhanh vào cạnh đồ vật này.

12.

Nếu bạn đi bộ đường dài hoặc làm bất cứ điều gì một mình ở bên ngoài, hãy báo cho ai đó biết bạn sẽ đi đâu và khi nào bạn quay lại. Trong trường hợp bạn không thể quay về nhà, điều này sẽ giúp tăng lớn cơ hội sống sót của bạn.

13.

Mua một máy dò khí CO và đặt trong nhà, có thể đặt ở gần lò sưởi hoặc gần phòng ngủ của mình. Lý do là bởi vì bạn không thể ngửi hoặc thấy rò rỉ CO từ các lò gia dụng thông thường. Trong khi đó, những máy dò này cũng khá rẻ.

14.

Nếu bạn đang ngồi ở ghế hành khách của ô tô, đừng bao giờ đặt chân lên bảng điều khiển. Trong trường hợp bạn gặp tai nạn xe hơi, xương đầu gối vào hộp sọ của bạn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

15.

Nếu bạn có một nốt ruồi mờ trên da, không đối xứng và có màu đỏ kỳ lạ, dễ chảy nước như vết thương hở không lành, bạn có thể bị ung thư da. Hãy đi khám bác sĩ ngay bởi khối u ác tính sẽ giết chết bạn nhanh chóng!

Đừng quên bôi kem chống nắng trước khi đi ra ngoài.