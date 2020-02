“Hiệp sĩ giải cứu dưa hấu” đã quay trở lại?

Cuối tháng 03.2015, cơn lũ trái mùa đã nhấn chìm nhiều diện tích rau màu của nông dân Quảng Nam, Quảng Ngãi. Phần lớn đều là dưa hấu chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Song, thời điểm đó, các thương lái đều từ chối thu mua hoặc mua với giá rất rẻ.



Trước tình cảnh bà con nông dân có thể bị mất trắng, Trần Hữu Như Anh (quê Điện Bàn, Quảng Nam) đã cùng nhóm bạn của mình tình nguyện thu mua dưa hấu cho nông dân. Sau hơn một tháng, nhóm đã giúp tiêu thụ hơn 1.000 tấn dưa và trao lại cho bà con nông dân số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Anh đã cứu bà con thoát khỏi cảnh tay trắng và phong hiệu "Hiệp sĩ giải cứu dưa hấu" cũng bắt nguồn từ đó.

Quay về thời điểm hiện tại, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona bùng phát đã tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp trong nước. Đơn cử như tại Gia Lai, theo thống kê sơ bộ, vụ Đông Xuân 2019-2020, chỉ riêng huyện Ia Pa và Krông Pa đã trồng hơn 1.000 ha dưa hấu. Trong đó, huyện Ia Pa 416 ha, huyện Krông Pa 608 ha. Tình hình dịch bệnh đã khiến dưa hấu không xuất sang được thị trường Trung Quốc. Chính vì vậy, giá đã giảm mạnh xuống 500 đồng/kg. Với giá này, trung bình mỗi hộ dân bị lỗ hơn 100 triệu đồng /1ha.

Giá quá thấp, nhiều hộ đã bỏ cả đồng dưa.

Hơn một tuần qua, Trần Hữu Như Anh đã nhận được rất nhiều lời kêu cứu từ bà con nông dân tại tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, nhóm bạn giải cứu dưa hấu trước đây cũng kêu gọi anh "tái xuất" để một lần nữa giúp cho bà con bớt khổ. Dù rất bức xúc, nhưng anh vẫn cố đè nén vì anh đang cùng các cộng sự tại Công ty lụa tơ tằm Nhasilk đang nghiên cứu khẩu trang lụa tơ tằm góp phần phòng chống dịch bệnh Corona ngày càng lan rộng.

Đến hôm nay, khẩu trang lụa tơ tằm đã nghiên cứu thành công. Cái duyên với quả dưa hấu như đã vận vào anh từ năm 2015, Trần Hữu Như Anh đã thu xếp tất cả công việc, ba lô cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị lên đường để giải cứu dưa hấu cho nông dân tỉnh Gia Lai.

Vẫn như tinh thần hiệp sĩ năm xưa, anh cho biết khi nào không còn một quả dưa trên đồng của tỉnh Gia Lai, anh mới quay về đơn vị công tác. Tuy nhiên, năm nay sẽ có một số thay đổi. Ngoài việc thu mua dưa với giá để bà con có lãi, Như Anh sẽ cùng đồng đội của mình vận chuyển dưa về TPHCM để bán với mức giá đủ bù cho chi phí vận chuyển. Thêm vào đó, mỗi một người ủng hộ mua dưa sẽ được nhận 2 chiếc khẩu trang lụa tơ tằm thương hiệu Nhasilk - thương hiệu mà anh là người sáng lập - hoàn toàn miễn phí.

Chúc anh và các bạn của mình một lần nữa chân cứng đá mềm, chung tay cùng bà con nông dân Gia Lai vượt qua bệnh dịch Corona một cách suôn sẻ.

"Các hạt nano trên lụa tơ tằm có các đặc tính chống thấm nước và chống bụi. Kích thước sợi nhỏ trên tơ tằm hoang dã có thể đẩy lùi nước và bụi trong không khí hoặc nước tương tự như hiệu ứng hoa sen." - Theo "Nghiên cứu tương phản về cơ chế chống thấm và chống bụi của tơ tằm hoang dã và tơ tằm trong nước" của PAPD.

"Axit hữu cơ, carbohydrate và lipit là 3 trong số các chất chuyển hóa có trong tơ kén. Trong đó, axit hữu cơ có hoạt tính kháng khuẩn (Cherrington et al. 1991); carbohydrate và lipid có thể hoạt động như chất chống thấm nước".

Cũng theo các nghiên cứu khoa học của Dong et al. 2016, Guo et al. 2016 và Singh et al. 2014 đã chỉ ra rằng các chất ức chế protease và seroin trong tơ tằm có hoạt tính kháng khuẩn và chống lại các mầm bệnh khác nhau một cách tự nhiên.

Như vậy, với cấu tạo 2 lớp: mặt ngoài là lụa tơ tằm 100% tự nhiên, mặt trong là lớp vải mịn chống bụi, khẩu trang lụa tơ tằm Nhasilk hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả và sử dụng nhiều lần trong việc phòng chống đại dịch Corona.

Thông tin liên hệ

Lụa tơ tằm Nhasilk

Địa chỉ: 149 Đề Thám, P. Cô Giang, Q1, TPHCM.

Hotline: 0941 9999 44 - 03 57 621 621

Email: nhasilkcorp@gmail.com

Website: nhasilk.com

Facebook cá nhân Trần Hữu Như Anh: https://www.facebook.com/anhprodb