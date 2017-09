Hình sự hóa tranh chấp thương mại đã được giải tỏa

Năm 2004, UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định giao cho Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn trên 29.000m2 đất tại phường Tân Phú, quận 7 để đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng Saigon Castle. Một năm sau, Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn lại chuyển nhượng dự án cho Cty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC). Để triển khai dự án, HDTC đã liên doanh với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc là Cty P&D Korea Co.ltđ (P&D) và Cty Lucky Vietnam Construction (LVC) thành lập nên Cty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing). HDTC chỉ có 20% vốn trong liên danh này.

Tháng 8/2007, VK Housing chính thức được UBND TP HCM cấp phép đầu tư với tên mới Khu nhà ở cao tầng The Mark.

Quá trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án, để có nguồn tài chính VK Housing đã ký hợp đồng vay và vay 15 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 13 triệu USD) của DWS Star Bridge Limited Liability (pháp nhân Hàn Quốc - DWS), có thế chấp bằng một phần giá trị vốn góp của các thành viên trong liên danh này. Đến thời hạn, VK Housing đã không thanh toán được khoản vay trên, DWS đã khởi kiện đến Tòa án Trung tâm quận Seoul (Hàn Quốc). Kết quả, Tòa án này đã phán quyết tuyên bố P&D và LVC phá sản, hai doanh nghiệp này sau đó cũng nhượng lại toàn bộ cổ phần vốn góp của mình tại VK Housing cho DWS.

Ngày 29/4/2016, VK Housing được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nội dung điều chỉnh nhà đầu tư (DWS thay thế P&D và LVC). Cũng trong khoảng thời gian này, HDTC được cổ phần hóa (70% vốn Nhà nước từ Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn được chuyển bán cho Cty Cổ phần Việt Hân - Chủ tịch là ông Đinh Trường Chinh). Từ đó, nội bộ VK Housing nảy sinh tranh chấp.

Cụ thể, HDTC tố cáo VK Housing tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45) với hành vi giả mạo hồ sơ, tài liệu. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM thu hồi lại giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đầu tư dự án của VK Housing. Lý do là 2 pháp nhân Hàn Quốc (là P&D và LVC) đã bị Tòa án Seoul - Hàn Quốc tuyên phá sản nên không còn khả năng thực hiện dự án The Mark.

Sự việc đã được nhiều cơ quan chức năng của UBND TP Hồ Chí Minh vào cuộc và có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung tố cáo “giả mạo hồ sơ, tài liệu” mà HDTC đưa ra, Viện Khoa học hình sự đã có Công văn số 3130/C54-P5 ngày 27/7/2016 khẳng định: không có dấu hiệu giả mạo.

Trên cơ sở này cùng kiến nghị của Sở Tư pháp TP HCM, ngày 22/11/2016, UBND TP HCM đã có Công văn 6649 với nội dung không chấm dứt hoạt động của dự án The Mark và không thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án; chấp thuận cho VK Housing tiếp trục triển khai dự án, được giãn tiến độ. Quyết định này của UBND TP Hồ Chí Minh cũng nhận được sự đồng thuận từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ.

Quay trở lại Quyết định số 13 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cũng trong ngày 19/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến ký Quyết định không khởi tố vụ án hình sự với tố giác của HDTC. Quyết định về vụ việc này của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng được sự nhất trí cao của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Những trúc trắc, hình sự hóa tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những số báo sau.