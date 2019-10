HLV Park Hang-seo: "Công Phượng, Văn Hậu cần theo dõi thêm, chưa chắc được ra sân trận gặp Malaysia"

Theo đó, HLV Park cho rằng Công Phượng đủ điều kiện để thi đấu cho tuyển Việt Nam dù không được đá chính khi khoác áo CLB Sint Truidense V.V (Bỉ).



"Công Phượng sáng 7/10 có mặt hội quân ở Hà Nội. Công Phượng thi đấu không nhiều nhưng anh vẫn tham gia tập luyện đầy đủ và sức khoẻ không gặp vấn đề gì. Anh ấy gặp chút vấn đề về chênh lệch múi giờ nhưng không sao. Tôi chỉ lo cảm giác thi đấu của anh ấy chưa tốt do ít được ra sân. Chiều nay tôi sẽ tiếp tục kiểm tra", thầy Park đánh giá về Công Phượng.

Nói về Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trở về hội quân muộn nhất của đội tuyển, HLV Park cho rằng Văn Hậu dù phải bay dài và bị mắc kẹt tại Nga thì anh vẫn được nghỉ ngơi tốt nên không quá đáng lo: "Tôi nghĩ Văn Hậu có mệt mỏi nhưng chiều nay sẽ xem tiếp để chuẩn bị cho ngày mai".

HLV Park Hang-seo sẽ giữ bí mật về danh sách cuối cùng cho đến trận đấu với Malaysia. Ảnh: Hiếu Lương.

Về việc chốt danh sách nhân sự chính thức tham dự trận đấu với Malaysia, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết ông chưa muốn công bố 2 cầu thủ bị loại. Tuyển Việt Nam vẫn sẽ giữ 25 cầu thủ đến phút cuối cùng.

Đánh giá về đội tuyển Malaysia, thầy Park đẵ nắm được các điểm mạnh để khắc chế sức mạnh tấn công của đối thủ này: "Malaysia hiện tại so với AFF Cup 2018 có khác biệt. Họ có thêm cầu thủ nhập tịch, có sức mạnh khác. Lối chơi của Malaysia đã ổn định, an toàn hơn. Tuyến tiền vệ của Malaysia hiện nay mạnh hơn so với AFF Cup 2018. Số 20 của Malaysia đang đóng vai trò quan trọng. Anh này có khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, phạm vi hoạt động tốt. Số 13 và 11 đột phá ở cánh tốt, tỷ lệ ghi bàn khá cao".

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày mai 10/10 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.