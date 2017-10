Hộ chung cư “hai không” kêu trời vì nhà xuống cấp, phải cạy thang máy để cứu người

Chung cư “2 không”

Có mặt tại khu chung cư 6 (Nguyễn Quốc Trị, TP. Vinh), PV chứng kiến cảnh sơn phía ngoài nhiều chỗ đã bị bong tróc, phía bên trong cũng tương tự. Đi lên thang máy, nghe những tiếng động bất thường, người dân cho biết thang máy nhiều lần gặp trục trặc, đã phải cạy cửa để “giải cứu” người, phía ngoài cửa vẫn còn dấu vết.

Sơn mặt ngoài bong tróc. Ảnh: QĐ

Chủ một căn hộ tại tầng 4 (tòa nhà có 13 tầng, 76 căn hộ) cho biết: Cửa sổ bằng nhựa, trời mưa to nước tạt vào phòng lênh láng, phải dùng nilon che lại. Một hộ khác phải khoan lỗ phía dưới cửa cho nước mưa chảy ra ngoài. Khi mưa to nước cũng tạt vào hành lang.

“Cửa gỗ cong vênh, chất lượng kém, phải đóng thêm cửa sắt cho chắc chắn”, nhiều chủ hộ cho hay.

Còn nhà để xe máy thì chật chội, nền không bằng phẳng, “kết hợp” với nơi chứa rác nên nhếch nhác, hôi hám. Người dân cũng phản ánh, đã chuyển về ở hơn 2 năm (từ tháng 8.2015), nhưng đến nay không có ban quản trị, không có nhà sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt là không có sổ đỏ, dù đã kiến nghị nhiều lần.

Do “vướng” nợ nần

Ông Nguyễn Cảnh Nhân, Giám đốc Cty Thành Vinh (thuộc Tổng Cty Khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An) thừa nhận, đến nay người dân ở chung cư chưa có sổ đỏ. Tổng số tiền hơn 9,7 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất, Cty đã nộp được hơn 4,5 tỷ đồng; còn nợ 5,2 tỷ. Mặt khác, sổ đỏ chung cư, Cty đang cầm cố tại Ngân hàng ACB để vay tiền, mới trả được hơn 7 tỷ, còn nợ 17 tỷ đồng. Cty đang làm việc với ACB để giải chấp, rút bìa về thì mới làm được sổ đỏ.

Cạy thang máy “giải cứu” người. Ảnh: VT

“Cuối năm nay, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục nộp lên Sở TNMT để làm sổ đỏ”, ông Nguyễn Cảnh Nhân cho hay.

Về các trục trặc thang máy, ông Nguyễn Cảnh Nhân cho rằng phản ánh của người dân là có. Cty cũng đã liên hệ với phía đối tác để bảo trì thang máy. Nhà sinh hoạt cộng đồng, ông Nhân cho hay đã có phòng rộng 200m2 của tòa nhà bên cạnh.

"Ban quản trị của tòa nhà là do người dân tự tổ chức, tự bầu, chứ chúng tôi không can thiệp vào quyền tự quyết của bà con... Còn cửa sổ, do gió bão nên nước tạt vào là bình thường. Nhà để xe tuy nhỏ nhưng “thoải mái để”, và người dân ý thức còn kém", ông Nhân nói.

Người dân cho biết, Cty đã hứa nhiều lần về việc làm sổ đỏ, nhưng không thực hiện. Việc tổ chức hội nghị bầu ban quản trị là trách nhiệm của chủ đầu tư. Nhà sinh hoạt cộng đồng, các hộ chưa được Cty thông báo là có quyền sử dụng phòng họp của dãy nhà bên cạnh.