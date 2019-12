Hồ Tràm – Đón sóng tăng trưởng, nhà đầu tư lựa chọn second home tại The Hamptons Hồ Tràm

Hàng loạt đại dự án chuẩn bị triển khai như cảng hàng không cấp 4 – Sân bay Lộc An, sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tổ hợp hóa dầu Long Sơn… khiến giá BĐS tiếp tục biến động mạnh trong vòng một năm trở lại đây.

Điểm nóng nhất về giao dịch BĐS của Bà Rịa – Vũng Tàu là khu vực Hồ Tràm – Tâm điểm đang tạo sự thu hút và quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

Đòn bẩy tạo nên sức hút đầu tư vào địa phương này là thông tin tập đoàn Tanzanite International triển khai Giai đoạn 2 của Meliá Hồ Tràm. Đây là một trong những chủ đầu tư tiên phong tại Hồ Tràm, sở hữu bãi biển quý giá với tổng diện tích 31 hecta trải dài trên 1.1km đường bờ biển.

Bên cạnh đó, Hồ Tràm còn có thêm loạt dự án lớn như: Madison Hồ Tràm của chủ đầu tư Madison Group, Edenia Resort thuộc Blue Sea Group; Novaland và Đạt Gia cũng đang triển khai các dự án NovaWorld Hồ Tràm và Lagoona tại Bình Châu…

Sự đầu tư chỉnh chu và có hoạch định rõ ràng của các doanh nghiệp như Tanzanite International, Blue Sea Group hay Novaland vào khu vực Hồ Tràm – Bình Châu không những làm thay đổi bộ mặt phát triển của du lịch địa phương mà còn thúc đẩy thị trường nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu liên tục tăng giá trong thời gian vừa qua. Riêng các vị trí gần cung đường ven biển Hồ Tràm giá tăng từ 20 – 30% so với mức rao bán đầu năm 2019. Lượng hồ sơ mua bán, giao dịch bất động sản địa phương cũng tăng từ 20 – 30%, thậm chí có những thời điểm lên đến 50%.



Second Home – Sự lựa chọn của đầu tư an nhàn

Mô hình ngôi nhà nghỉ dưỡng (second home) lần đầu xuất hiện tại các nước Châu Âu vào thập niên 70. Sau đó, loại hình này xuất hiện ở Mỹ và các quốc gia khác, xu hướng sở hữu "căn nhà thứ hai" đang tăng trưởng trên quy mô toàn cầu.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng nói trên, thậm chí còn có nhiều điều kiện để phát triển đột phá. Bởi Việt Nam có dân số đông thứ 3 ở khu vực ASEAN, ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế cao và ổn định đã đưa tầng lớp thượng lưu và trung lưu tăng nhanh. Theo thống kê hiện nay, gần 10.000 người Việt có tài sản ròng vượt 350 triệu USD. Người du lịch giờ đây không chỉ có nhu cầu khám phá những địa danh mới, những kì nghỉ dưỡng ngắn ngày, những món ăn ngon; họ ngày càng có xu hướng xem trọng việc sở hữu second home.

Second home phát triển mạnh nhất ở những quốc gia có lợi thế thiên nhiên như đường bờ biển dài, khí hậu ấm áp, cảnh quan tươi đẹp. Với các sản phẩm đa dạng được hình thành nhằm phục vụ nhu cầu khác biệt của người mua như biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ, nhà phố thương mại v.v…

Ngoài những đặc điểm kể trên, một second home sẽ có lợi điểm tuyệt đối nếu nằm gần các thành phố lớn, các trung tâm Kinh tế – Chính trị – Xã hội. Hồ Tràm là một địa phương như vậy, sở hữu vị trí thuận lợi chỉ dưới 2h lái xe từ Tp.HCM, du khách đã có mặt tại bãi biển nguyên sơ tuyệt đẹp với nền nhiệt trung bình năm chỉ ở mức 270C và không có quá 4 tháng mùa mưa.

Đón đầu làn sóng đầu tư second home, Tanzanite International vừa cho ra mắt thị trường Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí mang tên The Hamptons Hồ Tràm. Dự án nằm ở trung tâm của khu vực Hồ Tràm với hai loại hình phát triển là Villa nghỉ dưỡng mặt tiền biển và loại hình thứ hai hoàn toàn mới tại thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam là Hotel + VillaShop. Chỉ mới vừa ra mắt nhưng loại hình này đã đón nhận sự quan tâm cực lớn của các nhà đầu tư tiềm năng vì tính đa dạng công năng sử dụng, chủ sở hữu có thể vừa kinh doanh nhà hàng, café, chăm sóc sắc đẹp,…; vừa có thể cho thuê khách sạn 3-4 sao; mặt khác lại có thể sử dụng như một ngôi nhà nghỉ dưỡng second home. Đầu tư một loại hình nhưng nhận được tới 3 giá trị.

Với quy hoạch bài bản và xây dựng đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, trong 18 tháng sắp tới, khi The Hamptons Hồ Tràm hoàn thành và đi vào hoạt động, tín đồ đam mê du lịch có thể bắt trọn những khoảnh khắc khó quên trên cầu đi bộ ngắm biển The Hamptons dài 285m đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, phố đi bộ mua sắm & chợ đêm, hồ cảnh quan, hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, café, bar cùng với nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời khác.

Nhiều nhà đầu tư thay vì "lướt sóng" đã tìm kiếm cơ hội dài hạn tại những tổ hợp bất động sản du lịch lớn, sở hữu hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện, có lợi thế phát triển kinh tế vùng theo hướng bền vững, nhằm đảm bảo cho khoản đầu tư gia tăng giá trị trong tương lai. Có một nguyên tắc đó là chỉ khi dự án vận hành tốt, tỷ lệ lấp đầy phòng cao, các nhà đầu tư mới có cơ sở kỳ vọng về dòng lợi nhuận thu về.

Second home vừa có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với biển, vừa có thể kết hợp cho thuê để mang về lợi nhuận sẽ là xu thế bền vững để các nhà đầu tư tin tưởng gửi gắm. Chỉ vừa mới là sự khởi đầu trong chu trình tăng trưởng, đây cơ hội rất tốt để nhà đầu tư "đón sóng" sở hữu second home tại The Hamptons Hồ Tràm.