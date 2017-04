Hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi

UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Hiện nay, đang bước vào đầu vụ nuôi tôm chính thức của Bạc Liêu, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tôm và khiến tôm chết. Cụ thể, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại là 876,5ha (trong đó: diện tích thâm canh và bán thâm canh 243,5 ha, quảng canh cải tiến 633 ha); mức độ thiệt hại 30 - 70% là 643 ha, mức độ thiệt hại trên 70% là 233,5 ha.

Tôm bị thiệt hại thường ở giai đoạn 15 - 60 ngày tuổi. Nguyên nhân thiệt hại chủ yếu do bệnh hoại tử gan tụy cấp là 97,5 ha (chiếm 11%), bệnh do thời tiết, môi trường là 730 ha (chiếm 83%), bệnh do đốm trắng là 49 ha (chiếm 6%).

Theo Chí Kiên

Chinhphu.vn