Hoà Bình được bình chọn là thương hiệu xây dựng tiêu biểu 2017

Không có gì ngạc nhiên khi vào sáng 20/8/2017, Công ty TNHH Hoà Bình được vinh danh Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng Việt Nam năm 2017 do độc giả Báo Xây dựng bình chọn. Với bề dày thành tích cũng như bước phát triển đột phá trong vòng một năm qua, Hoà Bình tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp bất động sản và xây dựng được khách hàng đặt trọn niềm tin.

Để lọt vào danh sách 100 thương hiệu xây dựng tiêu biểu, các doanh nghiệp phải thoả mãn nhiều tiêu chí như hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2016 và nửa đầu năm 2017, có doanh số tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ đạt mức tăng trưởng tốt, có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và phát triển hàng hoá, nỗ lực và sáng tạo trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp… Những doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu lại càng phải có thành tích vượt trội và Hoà Bình đã xuất sắc giành được sự tin yêu của độc giả cũng như khách hàng.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Hoà Bình được bình chọn trong Top các doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Giữa năm nay, Hoà Bình cũng được tổ chức đánh giá tín nhiệm Vietnam Report xếp hạng trong Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín. Việc liên tục được xếp thứ hạng cao trong các cuộc bình chọn cho thấy, uy tín và thương hiệu Hoà Bình ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong ngành xây dựng.

Hoà Bình vừa là chủ đầu tư, vừa trực tiếp thi công những công trình đòi hỏi khắt khe về tiến độ và chất lượng xây dựng như Tháp đôi Hoà Bình International Towers, khu căn hộ Hoà Bình Green Apartment, khách sạn Hoà Bình Palace, tổ hợp căn hộ Hoà Bình Green City, Trung tâm thương mại V+, nhà máy nước giải khát V-Cola và nổi bật nhất là tổ hợp căn hộ khách sạn Hoà Bình Green Đà Nẵng.

Điểm đặc biệt là hầu hết các công trình do Hoà Bình đầu tư đều được xây dựng với yêu cầu kỹ thuật cao như có khả năng chịu được động đất cấp 8, kính an toàn cách âm, cách nhiệt chất lượng cao, dây cáp điện chống cháy, đường ống nước chịu được áp lực cao.

Không những vượt sự mong đợi của khách hàng mà chất lượng công trình do Hoà Bình đầu tư xây dựng đã vươn tầm quốc tế. Khu căn hộ tại toà tháp Hoà Bình International Towers đạt chuẩn chất lượng để gắn thương hiệu Somerset của tập đoàn quản lý căn hộ dịch vụ hàng đầu châu Á là The Ascott. Khách thuê chủ yếu của khu căn hộ này là các nhà đầu tư và chuyên gia Nhật Bản vốn rất kỹ tính chọn lựa môi trường sống chất lượng cao. Tiếp theo sự hợp tác thành công này, Hoà Bình lại bắt tay với The Ascott để quản lý vận hành dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng.

Một trong những ưu thế nổi bật của Hoà Bình là hoàn thành công trình chất lượng cao trong thời gian ngắn. Các dự án như Hoà Bình Green Apartments và Hoà Bình Green City đều được thi công và bàn giao theo đúng cam kết với khách hàng. Đặc biệt, đối với dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng, Công ty đã chứng tỏ năng lực quản lý dự án và thi công vượt trội mà các nhà thầu xây dựng lớn ở Việt Nam cũng chưa thể làm được.

Hoà Bình Green Đà Nẵng là công trình cao 27 tầng với hơn 1.600 căn hộ khách sạn. Bằng giờ này năm trước, khi ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoà Bình tuyên bố sẽ hoàn thành dự án để đưa vào phục vụ Hội nghị APEC trong tháng 11/2017 thì hầu như không ai tin vì những dự án có quy mô như vậy phải mất tối thiểu 28-30 tháng mới hoàn thành. Các nhà thầu lớn cũng không dám nhận thi công theo tiến độ eo hẹp mà chủ đầu tư đặt ra.

Không có nhà thầu nào dám nhận, chủ đầu tư trực tiếp thi công. Với nguồn lực tài chính mạnh, thi công 3 ca/ngày và quy trình quản lý chuyên nghiệp nên dự án đã cất nóc vào cuối tháng 4 vừa qua và chuẩn bị bàn giao căn hộ đầu tiên trong tháng tới.

Trung bình cứ 63 giờ, Hòa Bình Green Đà Nẵng lại hoàn thành xong một sàn xây dựng có diện tích lên tới 3.800m2, nhanh hơn gấp đôi so với tiến độ thi công thông thường của các công trình cao tầng hiện nay. Đây cũng là dự án có tiến độ thi công nhanh kỷ lục trong ngành xây dựng Việt Nam.

Tại Lễ vinh danh thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng 2017, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoà Bình chia sẻ: “Chất lượng xây dựng luôn được chúng tôi ưu tiên đặt lên hàng đầu. Chúng tôi có thể khẳng định, Hòa Bình là chủ đầu tư duy nhất ở Việt Nam vừa xây dựng, vừa trực tiếp quản lý các công trình nên mặc dù thi công với tiến độ thần tốc theo đúng cam kết với khách hàng nhưng chất lượng được chúng tôi đảm bảo ở mức cao nhất.”

