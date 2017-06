Hoa hậu Phương Nga từ chối luật sư Nguyễn Kiều Hưng

Nguồn tin từ Công an TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, tức hoa hậu Phương Nga) đã có đơn từ chối luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn Luật sư TP HCM) tham gia bào chữa trong phiên tòa ngày 22-6 vì lý do cá nhân.

Đơn từ chối luật sư của Hoa hậu Phương Nga

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm lần 1 hoa hậu Phương Nga đã yêu cầu hoãn xử để xác minh hợp đồng tình dục giữa cô và ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977, giám đốc Công ty V., ngụ quận 3). Sau đó trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin trái chiều được các chuyên gia luật nhận định là gây bất lợi cho hoa hậu Phương Nga.

Nội dung trên mạng xã hội nhằm công kích ông Cao Toàn Mỹ, nêu hợp đồng tình dục nhưng không có căn cứ xác minh, việc này đã gây bất lợi cho hoa hậu Phương Nga vì thời gian điều tra, truy tố và xét xử kéo dài.

Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ khi hoa hậu Phương Nga có đơn từ chối luật sư trước ngày xét xử. Theo đó, trong phiên xử sơ thẩm lần hai sẽ có 7 luật sư, ngoại trừ luật sư Nguyễn Kiều Hưng đã bị chính thân chủ mình từ chối.

Dự kiến, trong phiên xử sơ thẩm sắp tới, phía bị hại Cao Toàn Mỹ sẽ tung ra những chứng cứ có thể gây bất ngờ cho nhiều người.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cáo trạng của VKSND TP HCM truy tố hoa hậu Phương Nga và cô bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988, quê Tây Ninh) tội "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản". Số tiền hai người lừa đảo ông Mỹ là 16,5 tỉ đồng. Sáng 22-6, TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm lần 2 và kéo dài một ngày.

Theo Phạm Dũng

Người lao động