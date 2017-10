Hoa khôi Doanh nhân Lan Phương: “Không sợ thất bại chỉ sợ không dám làm lại”

Đã từng nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí và Khoáng sản Miền Nam, và hiện đang là Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Thương mại - Dịch Vụ địa ốc An Phú. Lan Phương là điển hình cho mẫu người phụ nữ hiện đại: tài sắc vẹn toàn. Dấu ấn thành công đầu tiên trong sự nghiệp của Lan Phương phải kể đến là chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí và Khoáng sản Miền Nam. Đây là thành quả sau 7 năm cố gắng của bản thân Lan Phương sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP HCM.

Chặng đường khởi nghiệp của của Lan Phương qua nhiều bước thăng trầm, thành công có, thất bại cũng nhiều. Nhưng điều gì đã khiến cô vượt qua mọi trở ngại và đạt được thành công đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay?

Khởi nghiệp thất bại

Lan Phương ra trường với nhiệt huyết và quyết tâm khởi nghiệp với ngành mà mình yêu thích và am hiểu là thời trang. Cô thành lập một công ty may mặc nhỏ, với mong muốn mang những ý tưởng và cảm hứng thời trang của mình thành hiện thực, tạo dựng được một thương hiệu thời trang có tên tuổi của riêng mình.

Và tất nhiên, với tỉ lệ chỉ có 3% số người thành công khi khởi nghiệp, cô gái Lan Phương lúc đó cũng không nằm ngoài con số 97% kia. Gặp trở ngại khi tìm kiếm nguồn tiêu thụ cũng như nhân lực giỏi, Lan Phương thất bại thảm hại với đứa con đầu lòng của mình.

Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp

Không nản chí, Lan Phương quyết định chọn cho mình những hướng đi mới. Không vội vàng nôn nóng như lần đầu, cô giành nhiều thời gian hơn để tích luỹ kinh nghiệm kinh doanh, học hỏi các kĩ năng quản lý nhân sự và phân tích thị trường một cách bài bản trước khi bắt đầu làm bất cứ một lĩnh vực gì.

Qua thời gian khổ luyện nhằm hoàn thiện bản thân, cuối cùng vào năm 2014, thành quả đầu tiên – cũng là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời khi cô được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí và Khoáng sản Miền Nam. Từ đó, giới kinh doanh đã dần biết đến một Lan Phương rắn rỏi và quyết đoán trên cương vị Tổng giám đốc.

Không dừng lại trong bước đường khẳng định bản thân và chinh phục những thử thách mới, Lan Phương quyết định tham gia cuộc thi Duyên Dáng doanh nhân việt lần thứ 1 (năm 2015) và mang về cho mình ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này. Và bây giờ, xã hội bắt đầu biết đến cô với 2 cương vị: Hoa khôi và Tổng Giám đốc.

Tâm thế của người dẫn đầu

Nghe có vẻ khó tin, nhưng thời gian đã chứng tỏ thực lực của cô sinh viên bé nhỏ ngày nào. Đến năm 2017, Lan Phương tiếp tục gặt hái thêm thành công khi cô được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Thương mại - Dịch Vụ địa ốc An Phú. Một cái tên khá nổi trong giới bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh (TP HCM).

Qua quá trình được chú ruột của mình – một kiến trúc sư và nhà đầu tư BĐS nổi tiếng dìu dắt, cùng với sự tìm tòi sâu sát thị trường BĐS tại TP HCM, Lan Phương bản lĩnh tự tin bước chân vào giới bất động sản tại thành phố sôi động nhất cả nước này.

Đứng trước những biến động của thị trường BĐS TP HCM trong năm 2017 như: Không ít những dự án ế ẩm, không ai mua dù giá đã giảm 60% so giá ban đầu, nhưng cũng có những dự án hết ngay trong đợt mở bán đầu. Lan Phương nhận định: Không phải do nhu cầu thị trường ít dẫn đến ế ẩm, mà do dự án đó không chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

Chính vì lý do đó, với vị trí đầu tầu, Lan Phương quyết tâm cùng Ban lãnh đạo Công ty đưa An Phú dần trở thành một thương hiệu là nhà đầu tư BĐS uy tín, chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đáng tin cậy nhất cùng với dịch vụ và tác phong chuyên nghiệp nhất.

Trong tương lai, Lan Phương hứa hẹn sẽ không chỉ để lại dấu ấn của riêng mình trên thị trường BĐS TP HCM mà cô còn tham vọng đưa thương hiệu An Phú phát triển trên phạm vị cả nước.

“Thành công không chỉ từ may mắn”

Đối với Lan Phương, cô thấy mình có chút gì đó may mắn khi từ một cô sinh viên mới ra trường cho đến hiện tại đã là Tổng giám đốc một Công ty. Nhưng nếu ai đã từng gặp cô sẽ hiểu, thành công cô đạt được ngày hôm nay không chỉ cần có may mắn.

Thành quả ngày hôm nay là sự đền bù xứng đáng cho những nỗ lực rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ của cô sinh viên bé nhỏ ngày nào. Khi được hỏi về bí quyết khởi nghiệp thành công của mình, Lan Phương đùa và nói: “Tôi không hề khởi nghiệp thành công, tôi khởi nghiệp thất bại. Nhưng tôi luôn giữ cái thất bại đó bản thân, làm bài học sau này, bởi tôi quan niệm: sự kiêu ngạo sẽ giết chết mọi đế chế”.