Hòa Phát tiêu thụ 163.000 tấn thép trong tháng 4 - tăng 10% so với cùng kỳ

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG). Sản lượng thép xây dựng tiêu thụ trong tháng 4 đạt hơn 163.000 tấn. So với tháng 3, sản lượng thép tiêu thụ giảm hơn 10% nhưng nếu so với tháng 4/2016, thép Hòa Phát vẫn có mức tăng trưởng gần 10%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, thép Hòa Phát đã cho ra thị trường 668.400 tấn, tương ứng đạt 33,4% kế hoạch năm 2017.

Điểm đáng lưu ý trong những tháng qua, đặc biệt ở miền Bắc, sức mua của thị trường dân dụng luôn ở mức cao so với các năm trước, do vậy sản lượng tiêu thụ vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ. Tỷ lệ bán hàng giữa khu vực dân dụng và khu vực dự án tại miền Bắc và miền Trung đang ở mức 60% - 40%.

Đối với thị trường phía Nam, 4 tháng đầu năm, chi nhánh thép Hòa Phát tại thành phố HCM đạt 66.800 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Cơ cấu sản lượng bán hàng của khu vực dân dụng cũng đang tăng lên so với những tháng cuối năm 2016. Nếu trong quý IV/2016, sản lượng tiêu thụ khu vực dân dụng chỉ chiếm khoảng 15-20%, nhưng con số này đã tăng lên xấp xỉ 30% tùy từng thời điểm.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công ty, trong khoảng 2 tháng tới, thị trường trong nước khả năng sẽ hấp thụ thép tốt hơn do các đại lý đã dần giải phóng hết hàng tồn kho trước đây.

Về xuất khẩu, trong 4 tháng vừa qua, thép Hòa Phát đã xuất khẩu hơn 63.000 tấn thép thanh và thép cuộn sang các nước Mỹ, Canada, Úc, Campuchia, Lào.

Trong mảng thép xây dựng, Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1, dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất công suất 2 triệu tấn/năm, trong đó ưu tiên hạng mục nhà máy cán thép thanh, thép cuộn chất lượng cao để nâng cao khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước ngay từ năm 2018.

Trong tháng 4 vừa qua, Hòa Phát đã liên tục chốt hợp đồng với các đối tác cung cấp dây chuyền thiết bị, khí công nghiệp hàng đầu thế giới như Danieli (Italia), Messer (Đức) và đang đàm phán với các đối tác khác nhằm mục tiêu hoàn thành lựa chọn các đối tác cung cấp thiết bị, công nghệ chính trong tháng 5/2017.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ