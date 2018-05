Hoa Sen Group chốt danh sách cổ đông phát hành 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 1/6 tới đây CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group – mã chứng khoán HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2016-2017 tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới.



Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 350 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2017 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2016-2017 của công ty.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016-2017 Hoa Sen Group đạt 21.149 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,2% so với năm trước đó. Tuy nhiên do chi phí giá vốn và chi phí bán hàng tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt 1.331 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.331 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 đạt 1.446 tỷ đồng.