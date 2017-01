Hoa Tết ế ẩm, nông dân Quảng Ngãi 'dở khóc dở mếu'

Liên tục nhiều ngày qua, trời mưa lạnh dai dẳng nên chợ hoa xuân nằm trên các tuyến đường Lê Trung Đình, Phạm Văn Đồng và một số tuyến phố lân cận (TP Quảng Ngãi) đìu hiu, thưa vắng người mua.

Hoa cúc Tết trên đường phố Quảng Ngãi vắng bóng người mua. Ảnh: M.Hoàng.

Chiều 29 Tết. Thẫn thờ quẩn quanh bên đường hoa cúc rực vàng, anh Nguyễn Văn Quang (ngụ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa), cho biết mưa lũ gây thiệt hại 200 chậu hoa cúc, hai vợ chồng cùng em trai thức trắng đêm mới cứu được 150 chậu cúc nở đúng dịp Tết.

"Tất tả thuê mặt bằng đưa hoa ra phố bán hy vọng vớt vát vốn đầu tư nhưng nhiều ngày qua mưa dầm kéo dài nên tôi mới bán được vài chục chậu hoa. Ngày mai (30 Tết) đã là ngày cuối năm rồi mà còn cả trăm chậu hoa, chúng tôi chưa biết phải tính làm sao", ông Quang nói.

Không bán hoa được ở trung tâm TP Quảng Ngãi, một số hộ trồng hoa phân tán đưa về các vùng quê càng rơi vào tình cảnh ế ẩm hơn.

Ông Trần Hùng, ngụ Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, thổ lộ các thành viên gia đình chia làm hai nhóm bán khoảng 400 chậu hoa Tết ở khu vực trung tâm thành phố và xã Tịnh Hòa. Tuy nhiên mỗi ngày người dân quê chỉ mua ở Tịnh Hòa được vài chậu còn ở TP Quảng Ngãi nhiều nhất cũng chỉ 15 chậu, có giá từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Dọc theo các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Lê Trung Đình và ven hồ điều hòa khu vực gần Quảng trường TP Quảng Ngãi còn tồn hàng nghìn chậu hoa cúc các loại.

Đồng cảnh ngộ với người trồng hoa, nhiều thương lái mua hoa tại vườn của bà con nông dân cũng đang "dở khóc, dở mếu" vì sức mua thấp. Chị Phương (ngụ xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) thổ lộ, bà con than thở do lũ gây thiệt hại lớn nên giá mua tại vườn năm nay cao hơn nhiều so với các năm trước.

Người dân lo lắng vì hoa Tết tồn đọng nhiều, nguy cơ lỗ vốn lớn. Ảnh: M.Hoàng.

"Không chỉ do trời mưa kéo dài vắng người mua, giá hoa cúc năm nay cao gấp đôi so với năm ngoái nên người dân thu nhập khá chuyển sang mua quất kiểng hoặc mai để chưng Tết. Trong khi đó người dân quê trải qua nhiều đợt lũ dồn dập cuối năm qua gặp nhiều khó khăn, không mặn mà lắm với hoa kiểng Tết so với những năm trước", chị Phương than thở.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Phước Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, cho hay do mưa kéo dài khiến thị trường tiêu thụ hoa tết năm nay ảm đạm. Người trồng hoa và bán hoa nguy cơ thua lỗ nặng.

Chia sẻ khó khăn cùng người trồng và bán hoa Tết, UBND TP.Quảng Ngãi quyết định giảm 50% tiền thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh trên một số tuyến đường mà chính quyền cho phép tuần trước.

"Chúng tôi quyết định giảm 50% tiền thuê mặt bằng cho 800 hộ kinh doanh hoa Tết năm nay với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Ngoài ra, TP Quảng Ngãi cũng tăng thêm 5 giờ (so với năm trước) tăng thêm thời gian giúp bà con tiêu thụ bớt hoa chưa bán được vì thời tiết xấu", ông Hải nói.

Lãnh đạo TP Quảng Ngãi hy vọng việc làm trên góp phần san sẻ bớt khó khăn cùng người dân trồng và bán hoa để đón Tết Đinh Dậu ấm áp.

Trước tình hình mưa lạnh kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa phát lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh chung tay mua hoa Tết giúp người trồng hoa vượt qua khó khăn, góp phần vui xuân đón Tết đầm ấm.

Qua khảo sát thị trường hoa cảnh trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng với số lượng rất lớn, phần lớn là đồng bào vùng bị thiệt hại trong các đợt lũ lụt vào cuối năm 2016.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian từ nay đến ngày 27/01 (30 tháng Chạp) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa.

Theo Minh Hoàng

Zing