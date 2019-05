Hoa Viên và những điều chưa biết

Đầu tư Hoa Viên - câu chuyện không chỉ có ở Việt Nam

Mới nghe hẳn nhiều người đã tò mò: sao lại gọi là đầu tư Hoa Viên? Hoa Viên là một định nghĩa mới, được trình bày tại Hội nghị nghĩa trang Châu Á AFE tổ chức tại Hong Kong ngày 8/5/2019 vừa qua. Để hội tụ đủ yếu tố được gọi là Hoa Viên, nghĩa trang đó phải được quy hoạch có "concept" rõ ràng, thay vì chỉ phân ô, trong đó cảnh quan, cây xanh, công trình công viên, bon sai, hồ nước, suối nguồn là những yếu tố không thể thiếu.

Ý nghĩa của việc tạo dựng Hoa viên là để tôn tạo vẻ đẹp thiên nhiên cho nơi an nghỉ Bình An, mà cũng để làm nơi vãn cảnh, chiêm bái. Do đó, Hoa viên có thêm các công trình tôn giáo như Chùa tháp giống Hoa Viên Bình An - Long Thành được các thành viên hội nghị đánh giá rất cao, chưa kể vị trí ngay sát trung tâm giao thông hàng không quốc tế Long Thành mang đến giá trị cao về thuận tiện thăm viếng.

Vậy đầu tư Hoa viên có mang lại điều lành hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, Sư phụ phong thủy Singapore - Goh Kim Hua vận dụng câu chuyện các Vua chúa, Pharaoh lấy việc xây Lăng mộ là việc đầu tiên phải làm khi lên ngôi. Đầu tư ở đây không phải mang ý nghĩa tiền bạc, mà chính là đầu tư tâm sức và tính toán cho tương lai. Không thiếu gì câu chuyện mua để dành lại hóa tài sản sinh lợi lớn như ngay tại Singapore, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc hay đến cả Mỹ, Úc, Canada.

Sự thật về giá đất Hoa Viên tăng theo số lần



Không bàn về giá đất nghĩa trang của Việt Nam trong thời gian vừa qua có yếu tố đầu cơ, làm giá. Vậy trên thế giới, đất nghĩa trang tăng giá ra sao? Theo số liệu Tổng cục Thống kê Mỹ trong hơn 30 năm từ 1986 đến 2017, chi phí chôn cất luôn tăng nhanh gấp 2 lần chỉ số lạm phát CPI, dù trải qua bất cứ cuộc khủng hoảng kinh tế nào.

Các hãng thống tấn lớn thế giới như Reuters, Guardian, Straits Times.... gần đây liên tục nhắc đến giá đất nghĩa trang nhiều nơi tăng gấp 10 lần chỉ trong một thập kỷ, nghĩa là gấp đôi mổi năm. Giá tăng chưa bao giờ có dấu hiệu giảm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Hoa Kỳ, tốc độ tăng giá đất nghĩa trang luôn gấp 2 lần chỉ số tốc độ tăng giá hàng hóa CPI (số liệu từ 1986 đến 2017).

Ngoài việc giá tăng mang đến lợi nhuận cho những người có tầm nhìn xa, nó cũng khiến việc chậm mua sẽ trở thành một gánh nặng cho những người có tính chần chờ. Theo số liệu của Business Insider và International Business Times, giá đất nghĩa trang tại Trung Quốc đã đắt gấp 2 lần giá nhà trung bình tại thành phố đắt đỏ nhất của quốc gia này (Thâm Quyến) với mức giá 16 ngàn đô Mỹ / m2. Không chỉ mang lợi tài chính, việc mua đất Hoa viên cho các bậc sinh thành là nghĩa cử hiếu hậu mà những người con thành đạt luôn phải nghĩ đến.

Xu hướng chọn mộ gia tộc trong những năm gần đây. Hình chụp thực tế tại Hoa Viên Bình An.

Đã mua thì phải là Hoa viên và có Sổ đỏ vĩnh viễn

Hoa viên được ví như ngôi nhà vĩnh hằng của tổ tiên để dõi theo phù hộ cho con cháu nên việc lựa chọn một khu đất có quy hoạch đẹp, sở hữu vĩnh viễn là yếu tố bắt buộc. Nhiều chuyên gia tại AFE đánh giá rất cao Hoa Viên Bình An tại Long Thành, Đồng Nai khi chủ động đi ra quốc tế để học hỏi kinh nghiệm áp dụng tại hoa viên của Việt Nam.

Đồng thời, các chuyên gia coi trọng chính sách của Việt Nam trong việc cấp phép một số nghĩa trang được sở hữu đất vĩnh viễn như Hoa Viên Bình An do đánh giá những vùng đất thuê 50 năm không phù hợp cho tập tục chôn cất vĩnh cửu của Phương Đông. Đặc biệt, khi được biết Hoa Viên Bình An đang bán khu Gia tộc với mức giá chỉ tử 10 triệu / m2, các chuyên gia tỏ ra ngạc nhiên vì đầu tư bài bản chuyên nghiệp như Hoa Viên Bình An hiện nay thì mức giá này chỉ được coi như mức sàn của chi phí.

Không đua theo làn sóng tăng giá do đầu cơ, tạo sóng, Hoa Viên Bình An giữ mức giá ổn định và chỉ tăng trưởng theo mức độ đầu tư vào hạ tầng, cảnh quan. Hoa viên nghĩa trang Bình An được đánh giá là hoa viên hiếm hoi được quy hoạch đúng theo yếu tố "thiên nhiên" kết hợp học thuyết Ngũ Phúc, ôm trọn tượng Phật Thích Ca 18m, Chùa tháp, Hồ Vũ Môn, Suối Thanh Long, 2 công viên Chu tước và một Vãn cảnh đường Tùng Bách toàn bon sai.