Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô trẻ em

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục có những hành vi có dấu hiệu dâm ô như kéo tay, ôm và hôn một bé gái khoảng 5 tuổi trong thang máy của chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4). Đến khi thang máy mở, bé gái vội đi nhanh ra. Do vội vàng, bé còn bị vấp té.



Người đàn ông sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh. Công an Quận 4 sau đó đã mời ông Nguyễn Hữu Linh lên làm việc và lấy lời khai nhiều người liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4 cũng phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ. Ngày 21/4, Công an Quận 4 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4 đã phê chuẩn các quyết định.