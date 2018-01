Hoãn xử vụ án Huyền Như giai đoạn 2

Sáng 1-1, lãnh đạo TAND TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978; nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM, viết tắt là Vietinbank TP HCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972; nguyên cán bộ Văn phòng Vietinbank TP HCM) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời gian đưa vụ án ra xét xử lại chưa có thông báo cụ thể, khi nào có lịch xét xử TAND TP HCM sẽ thông báo sau.

Huyền Như (áo hồng) và các đồng phạm tại phiên tòa giai đoạn 1

Trước đó, theo dự kiến, từ ngày 2 đến ngày 5-1-2018, TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án này.

Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt (Phó Chánh tòa Hình sự TP HCM) tham gia phiên tòa với tư cách chủ tọa.

Phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2 có 5 công ty tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự gồm: Công ty CP Chứng khoán Saigonbank-Berjaya (SBBS), Công ty CP Đầu tư Hưng Yên, Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty CP Đầu tư và thương mại An Lộc.

Trong vụ án này, Vietinbank tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, 16 người khác cũng được triệu tập đến tòa để làm rõ những tình tiết quan trọng của vụ án.

Tổng cộng có 14 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan. Trong đó, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi và luật sư Nguyễn Văn Ngoan bào chữa cho bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như, luật sư Phan Trung Hoài bào chữa bị cáo Võ Anh Tuấn; Vietinbank cũng có 3 luật sư bảo vệ quyền lợi tại tòa.

Từ năm 2007, Huyền Như vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản ở nhiều địa phương. Từ tháng 5 đến tháng 9-2011, Như đã chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng của 5 công ty.

Trước đó, với hành vi chiếm đoạt 3.986 tỉ đồng, ngày 7-1-2015, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừa đảo. Trong đó, Huyền Như bị tuyên tù chung thân về tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài mức án, tòa còn yêu cầu điều tra hành vi tham ô tài sản đối với số tiền 1.085 tỉ đồng chiếm đoạt của 5 công ty.

Trong 9 kiến nghị của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM, Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can. Đối với một số cá nhân ở Vietinbank, Công ty Phương Đông không có cơ sở xử lý. Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị Vietinbank có hình thức xử lý hành chính đối với 3 lãnh đạo Vietinbank TP HCM.