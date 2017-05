Hoàng Huy (HHS): Lợi nhuận quý 1 sụt giảm 80% so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần cả quý đạt hơn 307 tỷ đồng, giảm mạnh 38% so với quý 1 năm ngoái, trong khi giá vốn hàng bán giảm nhẹ hơn, chỉ 30%. Đáng chú ý, giá vốn bỏ ra trong kỳ lớn hơn doanh thu, nên quý 1 Hoàng Huy ghi nhận lỗ gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 48 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 228 tỷ đồng, giảm 140 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng cộng tài sản đến cuối năm đạt hơn 3.207 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Đặc biệt, Hoàng Huy không ghi nhận khoản vay tài chính nào trong quý, nên chi phí tài chính trong quý bằng 0. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 16,3 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ - đây là khoản thu lãi tiền gửi nhận về. Bên cạnh đó, tổng cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ gần 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Huy còn ghi nhận hơn 1,6 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh liên kết (trong khi cùng kỳ ghi lỗ hơn 637 triệu đồng). Do vậy, dù lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Hoàng Huy vẫn lãi trước thuế hơn 13 tỷ đồng. Con số này chỉ bằng 23% lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thu về 10,55 tỷ đồng, chỉ bằng 20% lợi nhuận đạt được quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 10,54 tỷ đồng.

Năm 2017 Hoàng Huy đặt mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 163 tỷ đồng. Với kết quả đạt được quý 1 vừa qua, Hoàng Huy còn cách rất xa mục tiêu mà ĐHCĐ giao phó.

Theo giải trình từ phía công ty, tình hình xe tải nói chung và phân khúc của Hoàng Huy nói riêng bị ảnh hưởng bởi tình trạng dư cung, do vậy lượng hàng bán suy giảm. Tuy nhiên, công ty con – đặc biệt là công ty Purksa Việt Nam đã bắt đầu có lãi do hoạch toán bàn giao căn hộ dự án Pruksa Town tại Hải Phòng. Do vậy, biến động lợi nhuận quý 1 của công ty chỉ mang tính chu kỳ, dự kiến trong các quý tiếp theo tình hình sẽ được cải thiện.

Mai Nguyễn

Theo InfoNet/HHS