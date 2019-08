Học cụ mầm non đồng hành cùng đơn vị nhà thầu

Hàng nghìn các gói thầu liên quan đến giáo dục được mở hàng năm

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013: "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp. Lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Thống kê của các trang đấu thầu qua mạng cũng cho kết quả: Tính riêng năm 2018 đã có hàng chục nghìn gói thầu liên quan đến giáo dục được mở ra, trong số đó các gói thầu liên quan đến cấp học mầm non cũng chiếm khoảng 40%. Điều này chứng tỏ nhu cầu đầu tư cho ngành giáo dục mầm non của nước ta là rất lớn. Thực tế cũng cho thấy rằng cứ mỗi năm lai có hàng trăm trường mầm non lớn, nhỏ được mở ra. Càng ngày càng nhiều các đơn vị, tập đoàn kinh tế lớn sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng nên những hệ thống trường mầm non trên cả nước.

Giới thiệu về Công ty Giáo dục mầm non Việt Nam

Bén duyên với lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục trẻ mầm non, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển Giáo dục mầm non Việt Nam (Sakura Materials) đã trải qua quá trình hơn 10 năm để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Chúng tôi là đơn vị tiên phong và bậc nhất tại Việt Nam có hệ thống nhà máy chuyên sản xuất và cung ứng học cụ mầm non Montessori, đồ dùng mầm non, thiết bị mầm non trong và ngoài lớp.

Sakura Materials đã và đang hợp tác với rất nhiều các hệ thống trường mầm non quốc tế, tư thục, công lập lớn nhỏ trên khắp cả nước: trường quốc tế Sakura Montessori, trường mầm non IQ School, trường mầm non Sài Đồng, trường mầm non đô thị Việt Hưng,…

Cung ứng bàn ghế, học cụ cho trường mầm non Sài Đồng.

Thế mạnh của chúng tôi khi hợp tác với các đơn vị nhà thầu

Thực tế cho thấy hiện nay có rất nhiều các đơn vị, cá nhân cung cấp các loại học cụ mầm non, đồ chơi, thiết bị mầm non. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng có thể đảm bảo được về nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Thấu hiểu được điều lo lắng này, Sakura Materials mong muốn được hợp tác với các đơn vị nhà thầu trên khắp cả nước nhằm cung ứng các sản phẩm học cụ mầm non, đồ dùng mầm non made in Vietnam có chất lượng tốt.

Sakura Materials cung cấp giá kệ, học cụ Montessori cho trường mầm non đô thị Việt Hưng.

Trên vai trò là một đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất và cung ứng các sản phẩm học cụ, thiết bị mầm non, chúng tôi đề cao chữ tín lên hàng đầu, luôn cố gắng không ngừng nghỉ để làm hài lòng tất cả các khách hàng.

Toàn bộ các sản phẩm học cụ mầm non, thiết bị mầm non của chúng tôi đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ thông số kỹ thuật, tem mác sản phẩm cũng như các yêu cầu về mặt giấy tờ của các đơn vị nhà thầu. Bên cạnh đó, Sakura Materials còn đảm bảo luôn tuân thủ các quy định về mặt thời gian cung ứng sản phẩm, nhanh chóng, kịp thời, cam kết tận tâm, tiến hành các quy trình giao – nhận đúng hẹn, đúng địa điểm khách hàng yêu cầu. Hàng hóa cam kết được đóng gói, cung cấp đầy đủ, đúng quy cách và đảm bảo luôn là những sản phẩm có chất lượng tốt bậc nhất.

Đặc biệt, Sakura Materials còn cung cấp cho đơn vị đối tác các dịch vụ hậu mãi đi kèm như: hỗ trợ tư vấn, set up học cụ mầm non, set up phòng học, đào tạo chuyên môn về Montessori, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Với phương châm đề cao 3 yếu tố: Thấu hiểu - Chất lượng – Chuyên nghiệp, chúng tôi mong muốn sẽ sớm được đồng hành cùng các đơn vị nhà thầu trên khắp cả nước. Giá thành luôn luôn ưu đãi với các đơn vị có nhu cầu hợp tác lâu dài.