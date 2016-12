Học quản trị Tài chính với giá 0 đồng

Cụ thể, học viên đăng ký khóa học MiniMBA- tinh hoa quản trị dành cho CEO cuối cùng của năm sẽ được tặng 2,5 triệu đồng giảm trực tiếp vào học phí, được học khóa Quản trị Tài chính FMF với giá 0 đồng do chính giảng viên xuất sắc nhất năm 2016 (Best professor 2016) Đoàn Hữu Cảnh giảng dạy. Ngoài ra, học viên sẽ được cung cấp bộ công cụ để “khám sức khỏe” doanh nghiệp theo chuẩn quản trị toàn cầu Business Excellence cũng như tham gia miễn phí vào các chương trình Hội thảo do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức trong vòng 1 năm.

Học viên có cơ hội được học với những thầy lớn, được kết nối với những người bạn lớn, được trải nghiệm thực tiễn lớn và từ đó gặt hái được những thành công lớn.

MiniMBA – Cơ hội học với những người thầy lớn

Viện Quản trị kinh doanh FSB có 20 năm kinh nghiệm đào tạo doanh nhân nên có thể mời được rất nhiều thầy lớn tới giao lưu và giảng dạy. Học viên MiniMBA đã từng được giao lưu với các chính khách, các chuyên gia kinh tế và doanh nhân nổi tiếng từ doanh nghiệp. Đây là những kết nối rất đáng quý để các học viên có được những nguồn tư vấn tin cậy, mang tới hướng đi đúng đắn, bền vững cho doanh nghiệp

Đặc biệt, với khóa MiniMBA và Quản trị Tài chính, học viên được học với giảng viên xuất sắc nhất năm 2016 (Best professor 2016) Đoàn Hữu Cảnh. Danh hiệu “Best professor 2016” của Viện quản trị Kinh doanh FSB được bầu chọn hàng năm vào dịp 20/11, dành tặng cho giảng viên có điểm đánh giá cao nhất của học viên và có số giờ giảng nhiều trong năm. Thầy là giảng viên duy nhất nhận được danh hiệu này trong 2 năm liên tiếp. Mặc dù môn quản trị tài chính khá “khô” nhưng dưới sự dẫn dắt của Thầy, học viên luôn rất hào hứng vì “thầy giảng rất dễ hiểu” và “học môn của thầy xong là cảm giác mình đã có thể nắm rõ luồng tiền trong lòng bàn tay” – anh Thanh Bình, học viên lớp MiniMBA nhận xét.

GS Phan Văn Trường – Nguyên cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế, tác giả của “Một đời thương thuyết, trút bầu kinh nghiệm của mình cho Học viên MiniMBA

MiniMBA- cơ hội kết nối với những người bạn lớn

Học viên của MiniMBA chủ yếu là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những nhà quản lý của các doanh nghiệp lớn, cần có kiến thức quản lý một cách hệ thống để áp dụng vào công việc và luôn cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ bạn học nhằm tạo dựng những mối quan hệ lâu dài, cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Bên cạnh đó, Viện quản trị kinh doanh FSB còn có nhiều chương trình đào tạo khác như Thạc sĩ quản trị Kinh doanh (MBA) hay các chương trình Giám đốc chức năng FFO,CHRO, CCO… Tất cả học viên đều được tham gia Cộng đồng Học viên FSB với nhiều hoạt động online và offline, giúp các học viên kết nối rộng hơn, gặp được nhiều người bạn phù hợp hơn, để tất cả cùng lớn hơn.

MiniMBA- Trải nghiệm những bài học thực tiễn lớn

Tham gia học MiniMBA, bên cạnh việc những kiến thức quản trị được hệ thống hóa, học viên sẽ được học thông qua các tình huống thực tiễn. Đó là những tình huống quản trị điển hình của thế giới và Việt Nam hoặc chính tình huống đang xảy ra tại doanh nghiệp mà các học viên chưa biết cách xử lý thế nào cho hiệu quả.

Chính nhờ các giải pháp gợi ý của thầy và bạn học mà nhiều học viên đã “ngộ” ra nhiều giải pháp tốt, xác định rõ hơn hướng đi cho doanh nghiệp mình. Có những buổi học được học viên ưu ái gọi tên là “buổi học đáng giá triệu đô” vì đã vạch ra được chiến lược phát triển cho doanh nghiệp của chính học viên.

Lễ tốt nghiệp MiniMBA năm 2016 của Viện quản trị Kinh doanh FSB.

MiniMBA – Cơ hội gặt hái thành công lớn

Tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg đã luôn coi Steve Jobs là người thầy ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Chính nhờ lời khuyên “hãy đến thăm một ngôi đền tại Ấn Độ” của Steve Jobs mà Zuckerberg đã tìm lại sự tin tưởng và sứ mệnh của công ty.

Với các doanh nhân Việt Nam, việc tham gia những khóa học tại Viện Quản trị kinh doanh FSB sẽ mang tới nhiều cơ hội để tấp cận, nhận được những lời cố vấn hữu ích từ chính giảng viên và học viên đồng hành, từ đó khai mở cho những thành công lớn.

Khóa MiniMBA cuối cùng của năm sẽ được khai giảng vào cuối tháng 12/2016 tại Hà Nội. Thông tin về chương trình xem tại: http://minimba.fsb.edu.vn/minimba/ Hotline: 0904 92 22 11 (Ms Hoa).

A.D

Theo Trí thức trẻ