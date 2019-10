Hội An Golden Sea và khát vọng nâng tầm du lịch Việt

Khát vọng nâng tầm du lịch Việt

Với tầm nhìn chiến lược cùng kinh nghiệm triển khai các dự án chất lượng, Hội An Golden Sea hứa hẹn sẽ là một siêu dự án có một không hai đạt tiêu chuẩn 7 sao tại Việt Nam.

Ngay từ giữa thế kỷ 20, tại các quốc gia lân cận như Thái Lan, Singapore, Malaysia… mô hình quần thể nghỉ dưỡng cao cấp tích hợp những dịch vụ đa dạng, hấp dẫn; các khu vui chơi độc lạ; khu mua sắm chất lượng quốc tế để mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch.

Tuy nhiên, tại Việt Nam phân khúc khách sạn, khu nghỉ dưỡng tầm trung là chủ yếu, các dự án dành cho giới thượng lưu - một đối tượng sẵn sàng bỏ chi phí cao để được hưởng những dịch vụ, tiện ích tốt dường như vẫn còn khá khan hiếm. Chính vì thế, giới thượng lưu Việt thường có xu hướng ra nước ngoài để du lịch, để được tận hưởng những thứ ở xứ mình không có.

Sớm nắm bắt xu hướng phát triển của thế giới, Việt Nam cũng đang dần hình thành những quần thể du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, đặc biệt là giới siêu giàu với sự vào cuộc của nhiều thương hiệu uy tín.

Ông chủ Đường bia với ước mơ và mong muốn phát triển du lịch Việt lên một tầm cao mới đã xây dựng nhiều dự án cao cấp, đạt chất lượng 5 sao trở lên. Theo ông chủ tập đoàn Hòa Bình thì ngành du lịch Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Hiện cả nước mới chỉ có 15 triệu khách quốc tế nhưng ông tin rằng không bao lâu nữa con số này sẽ đạt 50 triệu khách. Khách du lịch trong nước cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi đó lượng căn hộ khách sạn cao cấp sẽ thiếu hụt nguồn cung.

Chính vì thế, gần đây hàng loạt dự án khách sạn – căn hộ được Tập đoàn Hòa Bình xây

dựng đã gây được tiếng vang. Trong đó Hội An Golden Sea được xem là dự án chắp cánh cho ước mơ đưa du lịch Việt Nam phát triển một tầm cao mới của ông chủ Đường "bia".

Là một thương binh, doanh nhân luôn đau đáu vì sự phát triển của đất nước, ông Đường cũng là người từng khởi xướng phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Sự ra đời của những khu nghỉ dưỡng cao cấp mà tập đoàn Hòa Bình đã và đang triển khai sẽ mang đến cho du lịch Việt Nam những luồng sinh khí mới. Khi những điểm đến được kết nối và mang đến sản phẩm du lịch thực sự hấp dẫn, thị trường du lịch được nâng tầm, từ đó giúp khẳng định rõ nét hơn chỗ đứng của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hội An Golden Sea - Dự án với siêu biệt thự dát vàng dưới lòng đại dương

Nằm ở vị trí đắc địa, Hội An Golden Sea chiếm trọn những ưu thế mà bãi biển An Bàng mang lại – một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do hãng du lịch trực tiếp Trip Advisor bình chọn. Dự án được xây dựng trên diện tích đất gần 7ha, với chiều dài 275m mặt biển, bao gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển.

Ông Đường tiết lộ, toà lâu đài có tổng diện tích sử dụng 550m2, được xây dựng với một tầng hầm và hai tầng cao. Điểm đặc biệt chưa từng có của toà lâu đài này là ngoài gạch ốp lát được phủ vàng như toà khách sạn Hanoi Golden Lake thì toà bộ mái sẽ được lợp bằng ngói phủ vàng ròng.

Tất cả các trang thiết bị nội thất như bồn tắm, chậu rửa mặt, van vòi hoa sen… cũng đều được phủ vàng ròng theo công nghệ tinh xảo, với giá trị mỗi thiết bị có thể lên đến khoảng 2,3 tỷ đồng. Toà lâu đài cũng sẽ được trang bị đầy đủ nội thất, trong đó sử dụng hoàn toàn bát đĩa, dao dĩa và ấm chén mạ vàng ròng 24 cara.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hội An Golden Sea là khách sạn độc đáo sở hữu căn hộ khách sạn nằm dưới đáy biển với trang thiết bị vệ sinh mạ vàng. Khu nghỉ dưỡng sẽ có 8 căn hộ khách sạn nằm dưới nước, toàn bộ được bao phủ bằng kính, mang lại du khách như được sống, ăn ngủ dưới lòng đại dương với vô số sinh vật biển bao quanh. Những căn hộ này do các chuyên gia đến từ Anh quốc thiết kế cùng với đơn vị quản lý là tập đoàn quốc tế Wyndham - tập đoàn quản lý khách sạn lớn hàng đầu trên thế giới hiện đang quản lý hơn 9.000 khách sạn với 660.000 phòng tại 66 quốc gia, Hội An Golden Sea chắc chắn sẽ thoả mãn được những tiêu chí về nhu cầu riêng tư, tiện nghi, hưởng thụ trọn vẹn các trải nghiệm đến từng bữa ăn giấc ngủ.

Bên cạnh thiết kế xa hoa, các tiện tích đi kèm như ẩm thực, dịch vụ chăm sóc spa, bơi thuyền…đều được chăm chút tỉ mỉ, tinh tế, chất lượng cao cấp nhất thế giới.

Cùng đi xem phim dưới lòng đại dương, đi nhà hàng, casino dưới nước hay bể bơi vô cực, khu vườn cổ tích cho trẻ em, sân bóng rổ, mini bar trên mái,... sẽ là những trải nghiệm hấp dẫn không nơi nào có được.