Hội An nước ngập đến nóc nhà, dân bắt đầu sơ tán

Nhiều khu vực trong phố cổ, nước ngập lên đến nóc nhà và dự báo lũ tiếp tục dâng cao. Người dân và du khách ở Hội An đang lo lắng chạy lũ.

Các du khách bắt đầu được sơ tán tránh những điểm nguy hiểm. Chính quyền TP Hội An đã dán các tờ cảnh báo tại các điểm có đông du khách tới ở.

Hội An đang bị chìm trong lũ, với dân Hội An thì không lạ với lũ lụt, năm nào cũng hứng chịu vài trận lũ. Ảnh: TẤN VIỆT.

Mực nước tại trung tâm và khu vực ven sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) đến tối nay vẫn tiếp tục dâng cao do mưa lớn và thủy điện đang xả lũ. Tối qua, tất cả PV của chúng tôi đều ở lại với dân.

Nước lũ bao vây khắp nơi, phương tiện di chuyển giờ chỉ có thuyền của người dân và lực lượng chức năng. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY.

Tất bật chèo đò chở người dân các phường bị ngập sâu đi sơ tán, chị Nguyễn Thị Hà (trú phường Minh An, TP Hội An) nói : “Chở khách có tiền mà mệt quá rồi. Chở gần chục chuyến qua lại sông Hoài, không còn sức mà chèo nữa. Mưa về nước lớn quá”.

Các du khách ở Hội An đã bắt đầu lo ngại lũ lụt nên sơ tán khỏi vùng lũ. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY.

Theo chị Hà, các phường Cẩm Kim, Cẩm Nam đã bị nước nhấn chìm, chỉ còn thấy nóc nhà. Ngoài xuồng máy của lực lượng chức năng, thuyền nhỏ như của chị đã bị cấm đi lại. Nhiều nhà dân đã được sơ tán ra vùng nguy hiểm lên các điểm cao.

Các cơ quan chức năng địa phương và người dân vùng lũ lo lắng lũ sẽ tái diễn như những năm 1999. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY.

"Dân Hội An sống với lũ quen rồi, năm nào cũng vài trận lũ, nhưng thiên nhiên thì không lường trước hết được nên phải hết sức cẩn thận, an toàn phải đặt lên trên hết", chị Trần Thu Thuỷ nói.

Người dân và du khách chuyển đồ đạc, di dời ra khỏi khu vực lũ nặng của Hội An. Ảnh:TẤN VIỆT.

Ghi nhận của PV, tại trung tâm phố cổ, nơi ngập sâu nhất là các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, quảng trường sông Hoài và khu vực chợ Hội An. Có nơi ngập đến hơn 3 mét.

Nhiều nhà ở Hội An đã ngập gần tới nóc. Ảnh: TẤN VIỆT.

Nhiều người dân, du khách cố lội qua các đoạn nước chảy xiết bị lực lượng công an tuýt còi, cấm đi lại. Đến cuối giờ chiều nay, du khách bị cấm hoàn toàn việc đi lại bằng thuyền. Những thuyền chở dân địa phương sơ tán phải đảm bảo an toàn, trang bị áo phao 100%.

Lũ phong toả Hội An, tất cả phố kinh doanh đều phải di dời đồ đạc và đóng cửa. Ảnh: TẤN VIỆT.

Ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND TP Hội An) cho hay, lực lượng chức năng đang sử dụng nhiều phương tiện như xe cộ, thuyền bè để tuần tra các khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng TP Hội An yêu cầu nghiêm cấm xuồng thuyền chở du khách trong lũ. Ảnh: TẤN VIỆT.

Loa phát thanh tại Hội An liên tục phát cảnh báo, nhắc nhở người dân không liều mình đi lại tại các điểm ngập sâu; không cố thủ trong nhà để tránh ảnh hưởng tính mạng khi đêm nay nước sẽ tiếp tục lên.

Người dân bắt đầu sơ tán, chạy lũ khi nước đang lên nhanh. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY.

Theo kinh nghiệm của những cụ cao niên, nước tại Hội An sẽ còn lên cao hơn nếu mưa không ngớt và các thuỷ điện tiếp tục xả về hạ du. Các phương án sơ tán dân, chạy lũ đã được chính quyền tại đây chuẩn bị.

Các trụ sở của cơ quan chức năng Hội An cũng bị ngập sâu, các biển hiệu, cờ phướn cũng ngập và ngã trong lũ. Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY.

Lực lượng công an, biên phòng và các cơ quan chức năng của Hội An đã được yêu cầu túc trực tại các điểm ngập sâu để nhắc nhở người dân mang áo phao khi di tản bằng thuyền.

Hôm qua, ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã đi thị sát tình hình lũ lụt tại Hội An. Ông Thu yêu cầu phải đảm bảo an toàn và tổ chức tốt đón sự kiện phu quân, phu nhân APEC được tổ chức Hội An vào những ngày tới. Ông Thu yêu cầu các thuỷ điện giảm lượng xả về hạ du.

Hiện nay ngoài trời vẫn đang mưa, chưa có dấu hiệu ngớt.