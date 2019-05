Hội An sắp ra mắt dự án BĐS nghỉ dưỡng chuẩn 4 sao ngay bờ sông Cổ Cò

Hội An – khu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam



Theo thống kê của phòng thương mại và du lịch Hội An, mỗi năm Hội An đón hàng triệu lượt khách trong nước & quốc tế đến tham quan. Riêng trong năm 2018, Hội An đạt con số tăng trưởng ấn tượng ngành du lịch, với việc đón gần 7 triệu lượt khách. Nhiều người đã ví Hội An giống như trái tim của nền du lịch Việt bởi ngay cả khi kinh tế gặp khó khăn, nơi đây vẫn thu được nguồn ngoại tệ đáng kể và có mức tăng trưởng cao về doanh thu mỗi năm (hơn 20%).

Thế mạnh của du lịch Hội An nằm ở việc sở hữu di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An, cùng những bãi biển đẹp trải dài hơn 7km và khu dự trữ sinh quyển thế giới - đảo Cù Lao Chàm. Chính vì vậy, tại Hội An đã và đang phát triển song song hai hình thức du lịch văn hóa và du lịch biển - nghỉ dưỡng.

Nhận thấy tiềm năng tăng trưởng vượt trội về du lịch, những năm gần đây Hội An đã thu hút được nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ USD. Những dự án này sau khi hoàn thiện sẽ khoác lên Hội An một màu áo mới, giúp thị trường bất động sản Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng phát triển tích cực trong giai đoạn 2019 - 2020.

Golden Coco - đánh thức giấc mơ nghỉ dưỡng cao cấp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hội An đang nhộn nhịp, để "chắc thắng", ngoài yếu tố: vị trí đẹp, đầy đủ pháp lý thì dự án phải sở hữu các điểm nhấn khác biệt. Với các dự án của Hoi An Royal Group, điểm nhấn khác biệt đó nằm ở sự giao thoa giữa không gian xanh gần gũi với thiên nhiên cùng với những trải nghiệm sống đẳng cấp.

Trào lưu mang thiên nhiên vào không gian sống của riêng mình đã rất phổ biến trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam, việc tận dụng các khoảng xanh thật sự từ tự nhiên vẫn là một điều hiếm có đối với các dự án bất động sản. Vì thế, các khách hàng hiện đại ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn một căn hộ gần gũi, hài hòa với thiên nhiên. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Golden Coco – dự án bên sông Cổ Cò của chủ đầu tư Hoi An Royal Group sắp ra mắt thị trường với mục tiêu đem lại một lựa chọn nghỉ dưỡng cho những khách hàng yêu cuộc sống chan hòa với thiên nhiên - "đón gió mát từ sông, nghe sóng vỗ từ biển".

Golden CoCo tọa lạc bên bờ sông Cổ Cò thơ mộng.

Bên cạnh "giấc mơ" về cuộc sống xanh gần gũi với thiên nhiên, với ưu thế sở hữu tầm cao vượt trội so với các dự án cùng khu vực, Golden Coco hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của khu vực Hội An. Ở độ cao này, dự án mang lại tầm nhìn đẹp cho tất cả các căn hộ, cho phép gia chủ được ngắm toàn cảnh phố cổ Hội An cổ kính, sông Cồ Cò nên thơ hay bãi biển An Bàng - bãi biển nằm trong top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới… Đây là trải nghiệm độc nhất mà chỉ Golden Coco đem lại, giúp cư dân có thể tự do ngắm nhìn khung cảnh lung linh của Hội An ngay dưới chân mình.

Phối cảnh 3D dự án Golden Coco.

Golden Coco - dự án nghỉ dưỡng chuẩn 4 sao cũng nhận được điểm cộng khi sở hữu nhiều công viên cây xanh, con đường đi bộ, bến du thuyền, khu phố mua sắm sầm uất… cùng tiện ích cao cấp được thiết kế dành riêng cho chủ nhân tương lai như: khách sạn, hồ bơi, clubhouse, nhà hàng, trung tâm hội nghị, dịch vụ massage – nghỉ dưỡng... Những tiện ích hiện đại xứng tầm thế giới đi cùng đặc quyền sống giữa thiên nhiên nguyên sơ của sông Cổ Cò, đem đến một không gian nghỉ dưỡng đích thực, tạo nên sức hút nội tại hấp dẫn lưu giữ bước chân du khách.



Khi bất động sản nghỉ dưỡng đang trên đà phát triển mạnh trong thời gian tới, cùng với khung pháp lý liên quan tới phân khúc này đang được hoàn thiện, dòng vốn đầu tư đổ vào thị trường hứa hẹn sẽ ổn định trong tương lai gần, tạo nhiều cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư. Cùng với việc quỹ đất của thị trường bất động sản Hội An đang trở nên khan hiếm, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng như Golden Coco sẽ càng thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hứa hẹn trở thành địa chỉ đầu tư mới của thị trường bất động sản Hội An nói riêng và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung nói chung.