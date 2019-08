Hơn 12.000 xe Mazda3 2019 bị triệu hồi vì lỗi tựa đầu

Cụ thể, theo thông tin từ Mazda Bắc Mỹ, trong số 12.375 xe Mazda3 2019 bị triệu hồi đợt này thì có khoảng 9.430 xe tại thị trường Mỹ và 2.945 xe Mazda3 tại Canada. Các mẫu xe bị triệu hồi lần này được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 15/1 - 22/5/2019.

Đây là đợt triệu hồi thứ 3 của Mazda3 2019 tại Bắc Mỹ.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), các xe bị triệu hồi do vật liệu bọc ghế không đúng chuẩn đã ảnh hưởng đến hệ thống dây an toàn hoạt động không đúng kỹ thuật, gây trở ngại cho nút đóng, mở khoá điều chỉnh tựa đầu ghế trước.

Ngoài ra, chi tiết thiết kế này còn ảnh hưởng tới việc thay đổi độ cao của tựa đầu hàng ghế trước, dẫn đến việc không thể cố định tựa đầu vào vị trí được cố định, dẫn đến các nguy cơ an toàn khi xảy ra va chạm

12.375 xe Mazda3 phiên bản 2019 được triệu hồi để sửa lỗi liên quan đến tựa đầu.



Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Mazda bẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị chấn thương do lỗi này trên Mazda3 2019. Nhưng Mazda khuyến cáo, các chủ xe nằm trong diện triệu hồi nên mang xe đến các đại lý của hãng ở Bắc Mỹ sớm nhất để kiểm tra và thay thế nhằm đảm bảo an toàn.

Đây không phải lần đầu mẫu xe Mazda3 2019 tại Bắc Mỹ bị triệu hồi vì lỗi. Trước đó, vào tháng 6/2019, Mazda cũng đã phải phát đi thông báo triệu hồi 231 xe Mazda3 tại Australia để khắc phục lỗi liên quan đến đèn cảnh báo dây đai an toàn và túi khí phía trước.

Và mới đây nhất, 25.000 xe Mazda3 2019 tại Bắc Mỹ cũng đã phải triệu hồi vì nguy cơ bị rơi bánh khi đang vận hành.