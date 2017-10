Hơn 1,6 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet vừa được trao tay qua VSD

Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày 12/10 vừa qua VSD đã hoàn tất chuyển quyền sở hữu 1.611.914 cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet từ CTCP Đầu tư BI VI sang cho quỹ ngoại Asia Value Investment Limited.

Cả Asia Value Investment và CTCP Đầu từ BI VI đều liên quan đến VinaCapital.

CTCP Đầu tư BI VI là công ty do ông Ho Thế An (Ho An T) là người đại diện theo pháp luật. Công ty đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ cuối tháng 9 đến nay cổ phiếu VJC đã bứt phá, tăng mạnh chạm ngưỡng 110.000 đồng/cổ phiếu rồi giảm nhẹ. Hiện đã tăng trở lại lên mức 108.000 đồng/cổ phiếu.

Hồi giữa tháng 9/2015 CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh cũng đã chuyển nhượng hơn 2,61 triệu cổ phiếu VJC sang cho quỹ ngoại Norges Bank – một tổ chức liên quan tới Dragon Capital. Còn HSC lại là công ty chứng khoán do chính Dragon Capital sở hữu 30,3% vốn điều lệ.