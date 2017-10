Hơn 95% khu căn hộ Dragon 2 – Topaz Elite được đặt mua

Lễ công bố Dragon 2 thu hút hơn 1000 khách hàng là những khách đã đặt chỗ để chọn khu căn hộ Dragon 2 là nơi an cư lý tưởng. Tuy nhiên dịp này chủ đầu tư chỉ tung ra gần 550 căn vị trí đẹp thuộc block A-C với mức giá vô cùng hợp lý, chính vì thế rất nhiều khách hàng ra về trong tiếc nuối khi không mua được căn hộ yêu thích. Điều này cho thấy sức hút của dự án Topaz Elite chưa bao giờ hạ nhiệt sau “hiện tượng” Phoenix 1 và Phoenix 2 khi 2 khu này cũng được bán hết khi được công bố vào tháng 7/2017.

Lần này, chủ đầu tư Vạn Thái Land tiếp tục giành rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng giao dịch thành công trong ngày Công Bố như giải nhất là một xe Vespa Sprint, giải nhì là 1 chiếc điện thoại Iphone X mới nhất trên thị trường, ngoài ra còn có 3 mặt dây chuyền ngọc Topaz đính kim cương dành cho khách hàng tham dự sự kiện. Hơn nữa, đối với quý khách hàng đã đặt mua thành công khu căn hộ Dragon 1 và Dragon 2 sẽ có cơ hội trúng xe ôto Toyota Camry 2.0 thời thượng sẽ được quay số sau khí bán hết toàn khu Dragon.

Khu căn hộ Dragon 2 – nơi hội tụ tất cả tinh hoa dự án

Khu căn hộ Dragon – trái tim dự án Topaz Elite tập trung hầu hết các tinh hoa của dự án. Dragon ôm trọn 2 mặt tiền đường Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ rộng 30m, kết nối dễ dàng với các quận trung tâm như quận 1, quận 4, quận 5, quận 6 và khu Nam Sài Gòn chỉ từ 2-3km.

Hơn nữa, khu căn hộ này còn sở hữu đến 80% tiện ích toàn khu và 100% tiện ích thuộc khối tầng Podium như hồ bơi rộng 600m2 phong cách Địa Trung Hải, khu vui chơi trẻ em liên hoàn, khu cafe Ốc đảo, Elite Fitness Center, Elite Beauty Center... Tổng diện tích tiện ích và cảnh quan xanh lên đến 30.000m2.

Đặc biệt, khu căn hộ Dragon sở hữu trọn vẹn khối trung tâm thương mại Elite Mall rộng đến 60.000m2–đây được mệnh danh là trung tâm thương mại lớn nhất quận 8 cho đến thời điểm hiện tại. Trung tâm thương mại Elite Mall sẽ được Vạn Thái Land hợp tác cùng phát triển với những đối tác uy tín trong và ngoài nước như CBRE (Mỹ), Cushman&Wakefield (Mỹ), CPG (Singapore), Intel Decor (Singapore)... Những tiện ích đẳng cấp do khu trung tâm thương mại mang lại đã tạo nên sức hút rất lớn cho khu căn hộ Dragon 2 cũng như dự án Topaz Elite.

Về các tiện ích ẩm thực, mua sắm, giải trí, kết nối Elite Mall cũng hợp tác với những thương hiệu hàng đầu như Family Food hiện đang điều hành các khu ẩm thực tập trung tại Parkson, thương hiệu Delicuex en Family tại Romea và chuỗi nhà hàng F&B sẽ do tập đoàn Golden Gate Group với các thương hiệu Kichi Kichi, Sumo BBQ, GoGi House...phụ trách.

Vạn Thái Land cũng dự kiến kí kết hợp tác với đơn vị giải trí CGV, Kingdom và siêu thị AuChan hàng đầu của Pháp về siêu thị và đại siêu thị...cùng nhiều đơn vị đối tác uy tín khác, hứa hẹn mang đến không gian mua sắm và giải trí hàng đầu cho những cư dân tương lai tại khu căn hộ Dragon 2 cũng như toàn dự án Topaz Elite.

Các căn hộ Dragon- Topaz Elite được thiết kế hiện đại với hệ thống kệ bếp gỗ, cửa gỗ An Cường, hệ thống cửa khóa từ, hệ thống an ninh intercom, bảo vệ 24/7 đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chủ đầu tư Vạn Thái Land chăm chút từ thiết kế cảnh quan, thiết kế nội thất đến khâu quản lý tòa nhà. Đơn vị ký hợp đồng với công ty quản lý tòa nhà hàng đầu Singapore - Realty Link - hiện là đơn vị quản lý dự án The Krista và Parc Spring của Capital Land mang đến cho cư dân những dịch vụ chuyên nghiệp.