Honda Việt Nam tặng 45 triệu cho khách hàng mua xe Honda CR-V dịp đầu xuân

Trong đó, riêng năm 2016, Honda CR-V đạt doanh số ấn tượng với 5.101 xe, tăng trưởng 13% so với năm 2015, tiếp tục khẳng định được sức hút hàng đầu trong phân khúc xe SUV 5 chỗ tại Việt Nam với doanh số tích lũy gần 20.000 xe.

Thành công đó là nhờ vào sự ra mắt Honda CR-V thế hệ thứ 4 với những thay đổi toàn diện cùng với sự ra mắt của Honda CR-V 2.4 phiên bản cao cấp tháng 4/2016.

Với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, vận hành vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, Honda CR-V không chỉ được đánh giá cao bởi khách hàng Việt Nam mà tại các thị trường lớn trên toàn thế giới như Mỹ, Honda CR-V thế hệ thứ tư cũng độc chiếm vị trí số 1 về doanh số bán trong 4 năm liên tiếp (2012-2015) (thống kê bởi GoodCarBadCar.net, Mỹ). Đây cũng đồng thời là mẫu xe SUV bán chạy nhất thế giới năm 2015 và là mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu của Honda năm 2015 (thống kê bởi Focus2move, Ý).

Đặc biệt, CR-V còn vinh dự giành được hàng loạt những giải thưởng danh giá từ những tổ chức uy tín như: An toàn 5 sao cao nhất và top 10 SUV an toàn nhất thế giới (Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA & Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ IIHS, 2016), Mẫu xe SUV 5 chỗ tốt nhất dành cho gia đình 2016 (Kelley Blue Book, Mỹ, 2016).

Có được thành công đó là nhờ những giá trị mà mẫu SUV này mang lại: Không gian rộng rãi và tiện dụng, an toàn, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cùng chi phí bảo trì bảo dưỡng hợp lý và mức độ giữ giá cao...

Honda CR-V 2.4 phiên bản cao cấp vẫn thừa hưởng các yếu tố hiệu quả, tiện dụng, đáng tin cậy của thế hệ thứ tư, với động cơ i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, với hộp số tự động 5 cấp mang lại khả năng phản ứng linh hoạt trong mọi điều kiện và trải nghiệm lái hoàn hảo.

Không chỉ có vậy, Honda CR-V được trang bị rất nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sự tự tin và an tâm tuyệt đối cho người lái trên mọi hành trình như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD); hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử (VSA); hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA); khung xe hấp thụ lực an toàn (G-CON); camera lùi 3 góc; móc ghế an toàn cho trẻ em (Isofix), cảnh báo thắt dây an toàn cho tài xế và hành khách phía trước.

Ngoài ra, Honda CR-V 2.4 phiên bản cao cấp thừa hưởng thiết kế năng động và các tính năng tiện ích của thế hệ 4, đồng thời tích hợp thêm nhiều tính năng tiện ích về an toàn và vận hành, bao gồm: Lẫy chuyển số tay thể thao tích hợp trên vô lăng, hệ thống túi khí an toàn 6 túi khí giúp bảo vệ người lái, hành khách của cả hàng ghế trước và sau, mang đến sự an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình.

Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 31/03/2017, Honda Việt Nam thực hiện chương trình hấp dẫn: “Lộc vàng đầu xuân” dành cho khách hàng mua Honda CR-V”.

Cụ thể, khách hàng mua xe Honda CR-V và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian khuyến mại sẽ được nhận bộ “lộc vàng” may mắn với tổng giá trị lên tới gần 45 triệu đồng, bao gồm: 01 lượng vàng SJC 9999 và 01 phụ kiện trang trí chính hãng: cánh lướt gió đuôi xe giúp chiếc xe trở nên mạnh mẽ và cá tính hơn và tiền công sơn lắp đặt trên chiếc xe mà khách hàng đã mua. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ nhận được những hỗ trợ khác từ các Đại lý Honda Ô tô khi mua Honda CR-V.

Thông tin chi tiết, liên hệ với Đại lý Ô tô Honda hoặc tại website: https://hondaoto.com.vn/vi.

A.D

Theo Trí thức trẻ