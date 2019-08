Housinco Premium Nguyễn Xiển: Tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống

Housinco Premium: Thiết kế tối ưu hướng tới yếu tố sức khỏe của cư dân

Housinco Premium tọa lạc tại mặt đường Nguyễn Xiển thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I - xã Tân Triều - huyện Thanh Trì - Hà Nội, trong quần thể các khu đô thị hiện đại bậc nhất Thủ đô. Dự án có quy mô 31 tầng trong đó có 4 tầng gửi xe, 5 tầng dịch vụ và 25 tầng ở (đã được Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cấp phép quy hoạch tại văn bản số 8040/GPQH ngày 27/12/2018; UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy mô 31 tầng tại văn bản số 2270/QĐ-UBND ngày 08/05/2019).

Thay vì đưa ra một thiết kế tối ưu hóa lợi nhuận, chủ đầu tư tập đoàn Housinco đã quyết định lựa chọn phương án thiết kế hình chữ H tối ưu hóa không gian, tiện ích cho khách hàng. Với phương án thiết kế này, dự án có gần tới 80% là căn hộ góc, các căn hộ 100% ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Lý giải câu chuyện không lựa chọn phương án thiết kế tối ưu hóa lợi nhuận để mang tới lợi ích cho khách hàng, đại diện chủ đầu tư chia sẻ, khi kiến tạo dự án, Housinco Premium Nguyễn Xiển hướng tới mục tiêu mang tới không gian sống lý tưởng cho gia đình trẻ, giúp họ tận hưởng mọi khoảnh khắc cuộc sống tiện nghi và thoải mái nhất.

Không chỉ mặt ngoài thoáng và mật độ xây dựng thấp, ngay trong các căn hộ đều thiết kế thông gió 4 chiều. Các phòng trong căn hộ được bố trí hợp lý, khu vực bếp được tách riêng có thiết kế cửa kính để tránh mùi thức ăn, tận dụng tối đa được ánh sáng và không khí tự nhiên, tạo ra không gian thư thái, giúp tăng cường chất lượng sức khỏe cho cư dân. Dự án còn đầu tư toàn bộ hệ thống cửa ban công được lắp đặt cửa kính trượt kịch trần, tạo ra không gian rộng mở và tràn đầy ánh sáng cho tổng thể căn hộ.

Nhờ ánh sáng, không khí lưu thông hằng ngày, căn hộ tránh được ẩm mốc, tụ virus gây bệnh, đảm bảo sức khỏe cho thành viên có sức đề kháng yếu như trẻ con hay người già.

Hệ thống an ninh, an toàn đồng bộ, hiện đại theo xu hướng 4.0 tại Housinco Premium Nguyễn Xiển

An ninh và an toàn là yếu tố đặc biệt được chủ đầu tư coi trọng và đầu tư. Tại dự án, an ninh được thắt chặt 4 lớp. Ngoài bảo vệ trực ở tất cả vị trí ra vào từ tầng hầm lên sảnh, lễ tân và hệ thống giám sát camera thông minh cũng được hoạt động 24/24. Đặc biệt, tại tòa nhà có sử dụng hệ thống quản lý ra vào tòa nhà giám sát bằng nhận diện hình ảnh, thẻ từ thông minh và mật khẩu kết nối từ xa, sử dụng bằng app của thiết bị chủ nhân có thể điều khiển ngay trên chính chiếc điện thoại của mình đáp ứng được các yếu tố an toàn, thuận tiện, bảo mật và thể hiện đẳng cấp.

Với chung cư cao tầng, yếu tố phòng cháy chữa cháy là vô cùng quan trọng. Hiểu được điều đó, chủ đầu tư dự án đã đầu tư hệ thống PCCC đồng bộ, hiện đại, phòng liên động.

Housinco Premium được đầu tư hệ thống PCCC đồng bộ, hiện đại, liên động.

Theo đó, trung tâm điều khiển hệ thống PCCC là bộ não để tiếp nhận và xử lý thông tin, chỉ huy vận hành liên động trong trường hợp có sự cố như điều khiển thang máy về trạm, bật hệ thống phun nước chữa cháy, bật hệ thống đèn chỉ hướng thoát nạn, khởi động hệ thống tăng áp buồng thang thoát hiểm để khống chế khói tràn vào…



Hành lang tại dự án rộng từ 2,1-3.1m (trong khi chung cư khác trung bình chỉ 1.8-2m) tạo không gian sang trọng, thoáng mát và giúp cư dân thoát hiểm tốt trong trường hợp khẩn cấp.

Khu sinh hoạt cộng đồng ở mỗi tầng chung cư - nơi kết nối công dân thành phố

Hiện nay, yếu tố bị bỏ ngỏ nhất ở chung cư chính là không gian sinh hoạt cho cư dân. Khối hộp và nhịp sống hối hả thành thị khiến những người dân ở tòa nhà cao tầng, thậm chí trong cùng tầng xa cách nhau. Từ yếu tố này, chủ đầu tư quyết định xây khu sinh hoạt cộng đồng ở hai đầu mỗi tầng chung cư. Nơi đây trở thành không gian gian rộng thoáng để cư dân làm khu vui chơi, sinh hoạt chung. Chủ đầu tư đã hy sinh lợi ích của công ty hàng trăm tỷ đồng để dành ra những khoảng không gian sinh hoạt chung đó.

Không chỉ thế, chủ đầu tư chăm chút từng hạng mục nhỏ nhất trong tầng, sảnh và ngay trong nội khu của dự án.

Khách tới nhà được đón tiếp tại sảnh chờ tiêu chuẩn 5 sao với hệ thống wifi mở tốc độ cao. Tránh tình trạng ùn tắc, chờ đợi lâu giờ cao điểm, dự án đã trang bị 8 thang máy tốc độ cao trên mặt sàn từ 12-16 căn/tầng.

Thấu hiểu tâm lý của cư dân khi cần đỗ xe chớp nhoáng, chủ đầu tư đã mở bãi đỗ xe nhanh miễn phí tại sân vườn tầng 1 với diện tích khoảng160m2, có sức chứa tới 30 ô tô, xe máy. Khách hoặc cư dân chung cư Housinco Premium có nhu cầu lên nhà nhanh chóng trong vòng 15 phút, không phải để xe dưới tầng hầm mà có ngay 1 chỗ để tiện lợi, nhanh chóng, miễn phí.

Ngoài ra, nội khu dự án hiện hữu hơn 50 tiện ích như bể bơi bốn mùa, xông hơi khô, gym, yoga, khu vui chơi, vườn, skybar trên mái, 3 tầng hầm và hệ thống bãi đỗ xe thông minh… phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng ngay chính trong căn nhà mình của cư dân dự án.

Dự án đã được Sở xây dựng Hà Nội xác nhận đủ điều kiện bán nhà tại văn bản số 9766/SXD-QLN ngày 22/10/2018. Khách hàng mong muốn sở hữu dự án Housinco Premium Nguyễn Xiển có thể liên hệ tại hotline: 0968.68.23.55