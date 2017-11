HSBC tuyên bố ngừng cho vay các mỏ than nhiệt và nhà máy nhiệt điện than mới trên toàn thế giới

HSBC vừa công bố cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD cho các hoạt động tài chính và đầu tư bền vững cho đến năm 2025. Mục tiêu này là một trong năm cam kết mới mà HSBC đang thực hiện để đối phó với biến đổi khí hậu.

Ngân hàng sẽ tăng cường hỗ trợ cho năng lượng sạch và những công nghệ phát thải ít carbon hơn cũng như các dự án hỗ trợ thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

HSBC cũng cam kết giảm hợp tác với các dự án than nhiệt lượng cao và chủ động quản lý quá trình chuyển đổi đối với các ngành có hàm lượng thải carbon cao khác. Điều này bao gồm việc ngưng cấp vốn cho các nhà máy nhiệt điện than mới tại các thị trường phát triển và các mỏ than nhiệt trên toàn thế giới…

Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC - Stuart Gulliver cho biết, hơn một thập kỷ, HSBC đã giúp khách hàng tiếp cận những cơ hội mới cho thị trường trái phiếu xanh ở châu Âu và châu Á, đồng thời tài trợ cho một số dự án cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường lớn nhất trên thế giới. Cam kết trị giá 100 tỷ USD lần này đã thừa nhận mức độ thách thức trong quá trình chuyển đổi sang một tương lai ít phát thải carbon.