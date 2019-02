Huawei chọc tức Mỹ bằng vụ bê bối Edward Snowden

Theo trang Bloomberg, các hãng viễn thông khác tham dự Hội nghị Di động Thế giới (MWC) tại TP Barcelona - Tây Ban Nha hôm 26-2 bất đắc dĩ mắc kẹt trong cuộc xung đột biểu tượng giữa Trung Quốc và Mỹ khi cả 2 bên đều đưa ra những luận điểm mạnh mẽ nhất.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ nói không với Huawei và các công ty Trung Quốc khác khi xây dựng hệ thống mạng mới.

Trong một cuộc họp báo, ông Robert Strayer, người đứng đầu chính sách an ninh mạng tại Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết các quan chức Mỹ có "những mối lo ngại đáng kể" về nghi vấn do thám theo lệnh của Bắc Kinh.

"Luật pháp Trung Quốc yêu cầu những công ty này ủng hộ và giúp đỡ bộ máy an ninh rộng lớn của Bắc Kinh. Mỹ đã có những tiến triển lớn trong việc đàm phán với các chính phủ về sự cần thiết của việc xây dựng những hệ thống mạng an toàn" - ông Strayer tuyên bố.

Chủ tịch luân phiên Huawei Guo Ping phát biểu tại MWC 2019. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Guo Ping, đã có những lời lẽ cứng rắn nhất trước các cáo buộc của Mỹ. Đứng trước khán phòng đông đúc, ông Guo khẳng định Mỹ "không có bằng chứng, không có bất kỳ thứ gì" để chứng minh những cáo buộc trên.



Ông Guo thậm chí còn nêu ra một luật liên bang của Mỹ bắt buộc các công ty công nghệ Mỹ đáp ứng yêu cầu cung cấp cho các quan chức thực thi pháp luật những dữ liệu lưu trữ trên máy chủ, ngay cả khi máy chủ này đặt ở nước ngoài.

Đáng chú ý hơn, ông Guo đã nhắc đến Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Nhân vật này đã rò rỉ tài liệu cho thấy NSA sử dụng các thiết bị viễn thông do Mỹ sản xuất để do thám.

Nhiều hãng viễn thông đã sử dụng thiết bị của Huawei trong nhiều năm và họ đang chuẩn bị chi ra hàng tỉ USD để xây dựng hệ thống mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G). Vì vậy, tại MWC 2019, các nhà điều hành viễn thông đang nỗ lực tìm kiếm lập trường chung. Cụ thể, họ muốn phát đi thông điệp cảnh báo rằng các công ty cần tiếp cận nhiều nhà cung cấp và việc cấm Huawei có thể trì hoãn sự triển khai 5G tại khu vực.

(Theo Bloomberg)