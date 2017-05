Huddersfield Cloth – thương hiệu vải cao cấp hàng đầu nước Anh đã “đổ bộ” tới Việt Nam

Trên thế giới có rất nhiều thương hiệu vải nổi tiếng như :Scabal, Cerruti, Vitale Barberis Canonico, Zegna, Dormeuil... trong đó không thể không nói đến Huddersfield Cloth - thương hiệu vải hàng đầu của Anh.

Theo ông Chương Tailor – chủ của chuỗi thương hiệu veston nổi tiếng hàng đầu Việt Nam: “Do Việt Nam là nước nóng ẩm nên các quý ông có xu hướng lựa chọn những loại vải nhẹ, thoáng, phẳng phiu, mềm mà không nhăn, mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái khi mặc. Trong số những loại vải thịnh hành trên thị trường, Huddersfield Cloth là thương hiệu được nhiều quý ông lựa chọn hơn cả.”

Huddersfield Cloth là thương hiệu dệt hàng đầu thế giới. Hiện thương hiệu này đang phân phối 22 bộ sưu tập vải cao cấp tại thị trường Việt Nam với những tên gọi khá đặc biệt như: Aimbry, Leymoor, Marsden, Slaithwaite, River Colne… Loại vải này được nam giới ưa chuộng vì có nhiều điểm cộng ấn tượng.

Huddersfield Cloth là thương hiệu vải dệt hàng đầu thế giới.

Vải mộc được dệt từ lông động vật, sợi thực vật qua công nghệ hiện đại và cổ kính nhất

Đây là lời cam kết đầu tiên từ thương hiệu dệt hàng đầu nước Anh - Huddersfield Cloth. Để mang lại những thước vải chất lượng thượng hạng cho khách hàng, hơn 200 năm qua Huddersfield Cloth chỉ sử dụng nguyên liệu dệt từ lông cừu, lông dê và sợi thực vật. Lông cừu cao cấp được sử dụng đặc biệt phổ biến là giống Merino có nguồn gốc từ Úc

Mang lại cảm giác tự tin cho người mặc góp phần chinh phục phái đẹp

Đây là đặc điểm không có loại vải nào có được. Do được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, giặt rửa, nhuộm màu bằng nước thiên nhiên, dệt theo cấu trúc 2x2 truyền thống của Anh nên vải Huddersfield Cloth mang lại cảm giác đặc thù cho người mặc: mềm mại, dễ chịu, bền bỉ, khô thoáng vào mùa hè, ấm áp trong mùa đông, vải nhẹ không nhăn, tôn lên dáng vẻ tự nhiên của người mặc. Người Anh gọi cảm giác đó là “Britsh feel” riêng có.

Phù hợp với phong cách sang trọng, lịch lãm của người đàn ông Việt

Như chúng tôi đã nói ở trên, hiện nay, Huddersfield Cloth có hơn 20 loại vải được phân phối tại thị trường Việt Nam và được các quý ông Việt Nam rất ưa chuộng. Đáp lại sự ưu ái này, Huddersfield Cloth đã thiết kế riêng cho giới Bespoke Việt một bộ sưu tập đẳng cấp với mức giá đặc biệt cạnh tranh với những sản phẩm cùng phân khúc: BST Leymoor Classics. Với 15 thiết kế cổ điển dễ kết hợp, Leymoor Classics rất phù hợp với mọi tính chất, công việc và là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai mới làm quen với thương hiệu Huddersfield Cloth.

Những thiết kế sang trọng, lịch lãm của Chương Tailor từ những thước vải Huddersfield Cloth.

Vũ khí của Chương Tailor là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đường may đo bền đẹp, sắc nét, tinh tế, gọn gàng.

Ông Dương Văn Chương – chủ nhà may Chương Tailor cho biết: “Huddersfield Cloth đã tạo nên một bước đột phá cho thời trang veston tại Việt Nam. Không chỉ tạo nên phong cách sang trọng, lịch lãm đúng chất Anh cho đàn ông Việt, dòng vải này còn giúp các sản phẩm mang phong cách Pháp, Nhật của chúng tôi mang một màu sắc mới.”

Nổi tiếng trong ngành may mặc veston từ những cú lội ngược dòng, Chương Tailor đã khẳng định vị thế và thương hiệu của mình từ những sản phẩm đẳng cấp và chất lượng nhất. Cách đây vài năm, Nhà may Chương Tailor đã mang những bộ veston may đo tại Việt Nam “lội ngược” về Pháp – kinh đô của thời trang.

Bước đi táo bạo đó đã giúp tên tuổi nhà may vươn ra tầm thế giới và kết quả là một cửa hàng veston Việt đã có mặt tại đất Pháp hoa lệ, sánh ngang hàng với những cửa hàng thời trang của người bản địa. Hiện tại, Chương Tailor lại có một bước đột phá mới trong may đo suit hiện đại: kết hợp những thước vải đậm chất truyền thống Anh với kỹ thuật may đo truyền thống Việt để tạo ra những bộ veston đậm style phong cách Anh và Pháp, mang lại sự tự tin, đẳng cấp cho người đàn ông hiện đại.

Sự tiếp nhận nhạy bén và sáng tạo của Chương Tailor đã nhận được sự ủng hộ, tán dương nhiệt thành từ phía khách hàng và đưa nghệ thuật may suit tại Việt Nam lên một tầm cao mới, tiến gần hơn với đẳng cấp thời trang thế giới.

Các bộ veston được may đo cầu kì, tinh tế với độ sáng tạo cao, hợp thời trang do các thợ lành nghề trực tiếp thực hiện góp tạo sự thành công của các”ông trùm giải trí”.

A.D

Theo Trí thức trẻ