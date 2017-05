Hùn tiền chơi vé số Vietlott

Những ngày gần đây, khi giải đặc biệt (Jackpot) vé số điện toán Mega 6/45 do Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cộng dồn đã tăng lên hơn 86 tỉ đồng và có khả năng vượt mốc 90 tỉ đồng, một số người đã đứng ra kêu gọi góp vốn từ vài chục triệu đến vài trăm triệu để mua vé số loại bao 5 đến bao 18 nhằm tăng cơ hội trúng giải.

Sáng 23-5, tại một điểm bán vé số Vietlott ở TP HCM, chúng tôi hỏi người bán: "Có ai hùn vốn mua bao vé số Vietlott không?". Người này bảo tôi chờ một chút rồi gọi điện thoại cho một người tên Minh thông báo khách hàng có nhu cầu mua vé bao.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Minh cho biết loại vé mà nhiều người đang hùn vốn mua là vé bao 15 - loại vé có 15 cặp số với giá 50,05 triệu đồng. Theo đó, trong 15 cặp số của loại vé này, nếu có 6 cặp số (không theo thứ tự) trùng với 6 cặp số của giải Jackpot thì người mua vé bao 15 trúng Jackpot cộng với 752 triệu đồng, còn nếu trùng 5 cặp số sẽ trúng 303,5 triệu đồng, trùng 4 cặp số trúng 36,6 triệu đồng, trùng 3 số trúng 6,6 triệu đồng…

Khi biết chúng tôi có nhu cầu mua vé bao, Minh đồng ý gặp mặt và cho biết vé số Mega 6/45 có tổ hợp 45 con số, trong khi vé bao 15 đã có được 15 con số nên cơ hội trúng Jackpot cao hơn vé thường. Minh giải thích: "Anh có thể tham gia 5% hay 10% số tiền mua vé bao 15 bằng cách chuyển khoản hoặc giao tiền trực tiếp. Tôi sẽ viết giấy tay ghi nhận rồi nhóm người hùn vốn sẽ thống nhất chọn lựa 15 con số hay là mua theo hình thức máy chọn. Hạn chót để quyết định mua vé là 17 giờ ngày 24-5 (ngày quay số mở thưởng và Vietlott sẽ tạm ngưng bán vé lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày). Sau đó, tôi sẽ chụp hình vé bao 15 gửi rồi cho cả nhóm cùng biết".

Thấy chúng tôi băn khoăn về tỉ lệ chia tiền trúng thưởng, Minh thuyết phục: "Người hùn vốn bao nhiêu % thì tiền chia thưởng bấy nhiêu. Anh tin tưởng thì tham gia, vậy thôi".

Trên mạng xã hội Facebook , chúng tôi cũng ghi nhận có những lời kêu gọi tương tự để góp vốn mua vé bao 15. Theo đó, 2 trang Facebook có tên Vi Khoa D. và Tran Ngoc Ch. đăng khá chi tiết những lời mời gọi khá hấp dẫn.

"Đợt quay số kế tiếp, chắc chắn Jackpot sẽ vượt qua con số 105 tỉ đồng. Đây là cơ hội tương đối tốt, vì vậy mình quyết định mở bán cổ phần mua "bao 15" của Vietlott. Bao 15 là chọn ra 15 số, tổng tiền mua là 50 triệu đồng, toàn bộ đều được tính vào quay số trúng thưởng. Tổng cộng, chúng ta sẽ có 5.005 combo số. Lúc này, xác suất trúng thưởng Jackpot sẽ rơi vào khoảng 1/1.600 chứ không phải 1/8.000.000 nữa. Chỉ cần trúng 6 số bất kỳ trong 15 số là sẽ có Jackpot, kèm theo giải thưởng phụ tầm 752 triệu nữa. Trong trường hợp xấu hơn, chỉ trúng 5 số, chúng ta có giải thưởng 203 triệu. Xấu hơn nữa là trúng 4 số cũng được 36 triệu (hơn nửa tiền góp). 1% cổ phần sẽ là 500.000 đồng, chỉ bán cho mỗi người 2%, 3% hoặc 5% (không bán 4%). Tổng % bán ra là 79%. Bạn nào mua 5% được quyền chọn 1 số trong 15 số. Bạn nào mua thì comment số % mua ở đây xong chuyển khoản luôn" - Vi Khoa D. quảng cáo.

Trong khi đó, trang Tran Ngoc Ch. đã xóa bỏ mọi thông tin và rời khỏi Facebook vào chiều 23-5.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Bùi Quang Tín, thành viên Đoàn Luật sư TP HCM , cho rằng cách "chơi" vé số này khá lạ và hết sức rủi ro cho người tham gia vì có thể mất cả chì lẫn chài. Người hùn vốn không biết "chủ xị" là ai. Nếu người này bỏ trốn hoặc khi trúng thưởng mà không nhận được tiền cũng chẳng biết kêu ai. Người tham gia hoàn toàn không có cơ sở nào để được pháp luật bảo vệ.

Nhiều người mua vé bao

Ghi nhận trên thị trường vé số điện toán, sau khi có người trúng Jackpot 37,9 tỉ đồng vào ngày 30-4, do không có người trúng nên giá trị cộng dồn của giải liên tục tăng từ 12 tỉ đồng lên 86,7 tỉ đồng (vào ngày 21-5). Nhiều chủ quầy vé số Vietlott tại TP HCM cho biết người dân đang kỳ vọng kỳ quay số ngày 24-5, Jackpot sẽ vọt lên trên 100 tỉ đồng và sẽ có người trúng nên họ háo hức mua vé. Trong đó, không ít người mua vé bao, nhất là vé bao 15.

Chủ một quầy vé số Vietlott nằm trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho chúng tôi xem một báo cáo bán vé ngày 21-5 lên tới 65 triệu đồng. Thấy tôi thắc mắc vì sao chỉ có khoản 200 vé in ra/thiết bị đấu cuối, trong khi các quầy khác chỉ bán được 15-30 triệu đồng và phải in cả 1.000 vé, chủ quầy vé này cho biết do gần đây có nhiều người chơi bao 8 đến bao 15 nên số vé in ra rất ít.