Hùng Vương (HVG): Quý 1/2017, lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ chưa đến 10 tỷ đồng

CTCP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) vừa gửi báo cáo tài chính quý 1/2017 cho năm tài chính bắt đầu tư 1/10/2016 và kết thúc vào 30/9/2017.

Tính riêng quý 1/2017, doanh thu đạt 5.787,14 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với cùng kỳ (5.583,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, tỷ lệ tăng giá vốn lớn hơn nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 306,4 tỷ đồng, giảm gần 38 tỷ đồng so với 344,2 tỷ đồng đạt được quý 1/2016.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu nội địa đạt 3.867 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 67% trên tổng doanh thu công ty. Trong bán hàng nội địa, mảng thủy sản đưa về gần 1.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 60 tỷ đồng so với cùng kỳ; mảng nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi (bã đậu nành) mang về gần 1.120 tỷ đồng, tăng mạnh 353 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, thức ăn chăn nuôi mang về 974,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với cùng kỳ; các phụ phẩm chế biến cũng mang lại 275,5 tỷ đồng doanh thu tăng trưởng 46%. Còn lại là doanh thu từ các loại khác…

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 15,17 tỷ đồng, giảm 7,3 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do giảm mạnh lãi chênh lệch tỷ giá; trong khi đó chi phí tài chính tăng mạnh từ 115,79 tỷ đồng lên 166,33 tỷ đồng tương ứng tăng 44%. Nguyên nhân chi phí tài chính tăng mạnh do chi phí lãi vay và lỗ do chênh lệch tỷ giá đều tăng mạnh.

Tuy nhiên, trong kỳ này Hùng Vương tiết kiệm được 44 tỷ đồng chi phí bán hàng, còn hơn 104 tỷ đồng và 24 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp (còn 43 tỷ đồng). Do vậy, Hùng Vương báo lãi trước thuế 37,39 tỷ đồng, bằng 55% cùng kỳ; trừ các loại thuế phí, quý 1/2017 Hùng Vương lãi sau thuế 30,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ vỏn vẹn 9,7 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối quý còn hơn 313 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng cộng tài sản Hùng Vương đạt 16.400 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với đầu kỳ (30/9/2016).

Việt An

Theo Trí thức trẻ