Hủy quyết định ‘miễn nhiệm vợ’ của ông chủ Trung Nguyên

Cụ thể, TAND TP.HCM đã hủy bỏ quyết định miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo (người vợ) do ông Đặng Lê Nguyên Vũ (người chồng) ký ban hành vào khoảng giữa tháng 4-2015 với tư cách là chủ tịch HĐQT của công ty. Do bà Thảo được khôi phục chức vụ trên nên ông Vũ không được quyền ngăn cản bà tham gia điều hành, quản lý công ty. Lý do hủy bỏ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ của công ty thì chủ tịch HĐQT không có quyền miễn nhiệm người quản lý quan trọng của công ty.

TAND TP.HCM cũng ghi nhận một số nội dung thỏa thuận giữa hai bên như: ông Vũ đồng ý triệu tập các cuộc họp HĐQT và đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định; đồng thời công ty phải cung cấp cho bà Thảo các báo cáo tài chính của công ty trong những năm trước đây đến thời điểm hiện tại cùng điều lệ và các biên bản họp của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, sau quyết định của TAND Cấp cao tại TP.HCM vào ngày 6-9 “hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương, đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bà Thảo và ông Vũ đối với Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên” thì đây là vụ kiện thứ hai của bà Thảo có liên quan đến Trung Nguyên đã được xét xử sơ thẩm xong trong tháng 9.