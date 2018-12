Huyền thoại sống Tiger Woods: "Siêu hổ" tái sinh tiếp tục con đường chinh phục đỉnh cao trong làng golf thế giới

Tiger Woods từng là một ngôi sao nhí, một thần tượng tuổi tên rồi tới một huyền thoại lừng danh trong làng golf thế giới nhưng lại chìm vào "hố bùn đen" của chính mình vào năm 2009.

Nhưng thật may, cuộc đời của Woods đã được cứu vớt từ chính sự nỗ lực của mình, và sự ủng hộ từ những người vẫn âm thầm ủng hộ anh. Giờ đây, anh ngày càng mạnh mẽ hơn như siêu hổ tái sinh để tiếp tục con đường chinh phục đỉnh cao trong làng golf thế giới.

Từng là một ngôi sao nhí...

Lên 2 tuổi, lần đầu tiên Woods xuất hiện trên TV trong show truyền hình The Mike Douglas. 4 tuổi, anh bắt đầu bén duyên với trái golf cùng một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Khi 6 tuổi, chàng trai đã giành được giải "Hole in one" đầu tiên cho mình.

Con đường trở thành huyền thoại...

Tiger Woods chơi giải đấu PGA đầu tiên ở tuổi 16. Kể từ thời điểm thi đấu nghiệp dư, anh đã tạo dựng được sự nghiệp ấn tượng và góp mặt ở giải major đầu tiên trong sự nghiệp - Masters 1995 khi mới 20 tuổi.

Năm 1996, Woods chính thức bước chân vào con đường golf chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Khi đó, anh đã kí một hợp đồng 40 triệu USD với thương hiệu Nike. Cuối năm, anh được mệnh danh là "Nhân vật thể thao của năm" do tạp chí SI Vault bình chọn.

Một chuỗi thành công lừng lẫy kéo dài 12 năm bắt đầu từ 1997. Ở tuổi 21 khi đó, Woods trở thành tay golf trẻ nhất đăng quang giải Masters danh giá với chiến thắng ấn tượng 12 gậy trên 18 lần chạm bóng.

Trong giai đoạn đỉnh cao từ 1997 đến 2009, Woods đã giành được 14 major, 71 giải đấu PGA và thực hiện 225 trong số 230 lần cắt bóng. Với chức vô địch Masters 2001, Woods sưu tập một lượt trọn bộ 4 danh hiệu danh giá nhất của làng golf và thành tích này được gọi là "Tiger Slam".

Trong năm 2006, Woods là vận động viên được trả thu nhập cao nhất thế giới khi anh giành được hơn 100 triệu USD từ những chức vô địch và vô số hợp đồng quảng cáo. Theo báo cáo của tạp chí Forbes trong năm 2009, Woods trở thành tỷ phú đầu tiên của thể thao thế giới khi đạt mốc tài sản 1 tỷ USD.

Trong suốt thời gian đó, anh luôn giữ được hình ảnh nhà thể thao chân chính, mẫu mực trong mắt hàng nghìn người hâm mộ và được coi là huyền thoại sống của làng golf.

Tuy nhiên, sóng gió ập đến...

Mọi thứ anh gây dựng nên đã sụp đổ vào ngày Lễ Tạ Ơn năm 2009. Cụ thể, sau khi bị người vợ - cựu người mẫu Thụy Điển Elin Nordegren - phanh phui hành động ngoại tình với nữ tiếp viên Vegas Rachel Uchitel, Woods đã một mình phóng xe ra khỏi nhà ngay trong đêm và gặp tai nạn.

Mặc dù chỉ bị thiệt hại về chiếc xe nhưng hình ảnh một golf thủ chân chính từ trong lòng người hâm mộ trước đến nay của Tiger Woods bắt đầu rạn nứt. Hàng loạt các hợp đồng quảng cáo và tài trợ, điển hình như hãng nước uống Gatorade hay thương hiệu cạo râu Gillette chấm dứt hợp tác với anh vì sợ ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bê bối đời tư của golf thủ.

Sau đó, golfer người Mỹ đã thừa nhận hành động sai trái của mình, đưa ra lời xin lỗi công khai vì đã lừa dối vợ và thông báo tạm dừng sự nghiệp cầm gậy trong thời gian dài.

Tiger Woods "tái sinh"

Giữa tháng 3/2010, sau 4 tháng gác lại chiếc golf của mình, Woods thông báo sẽ trở lại đường đua tại giải Augusta National mặc dù không còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.



Không đạt đến đỉnh cao như năm 1996, nhưng sự trở lại của golf thủ người Mỹ được đánh giá là chậm và ổn định.

Chỉ 1 tháng sau đó, tại giải đấu chính thức đầu tiên sau gần 5 tháng, Woods chính thức khởi đầu bằng 68 gậy tai Masters. Mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng anh đã không vì áp lực dư luận mà từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng của mình.

Sự trở lại này không những tác động đến người hâm mộ, các tay golf nghiệp dư mà còn truyền cảm hứng đến chính đối thủ của Woods. Một nghiên cứu chỉ ra rằng ở những giải đấu Woods tham gia, các golf thủ khác quyết tâm nhiều hơn khi anh vắng mặt.

Những tia sáng trong năm 2018 khi dự các giải từ biểu diễn đến các giải chính thức trong hệ thống PGA Tour cùng các giải lớn như Masters và US Open... đã cho thấy một Woods mới mẻ và tràn đầy sức sống. Ở các giải đấu trên, Woods không đạt thành tích như trước đây, nhưng với các thứ hạng chấp nhận được đã giúp tay golf này dần từng bước trở lại một cách ngoạn mục.



Trước khi giành quyền dự giải Tour Championship vào đoạt chức vô địch hôm 23/9, Woods đã trở lại vị trí top 20 thế giới theo bảng xếp hạng của PGA Tour mới nhất công bố. Đây cũng là danh hiệu vô địch đầu tiên mà Woods có được kể từ lần vô địch giải WGC Bridgestone Invitational hồi tháng 8.2013.