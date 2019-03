HVC Group nhận thư trao thầu dự án công viên nước khu nghỉ dưỡng Alma – Vịnh Thiên Đường

Trước đó, đơn vị này là tổng thầu của nhiều dự án nghìn tỷ như: Công viên nước Typhoon Water Park (Hạ Long - Quảng Ninh), Công viên nước Nam Hội An (Quảng Nam), Công viên nước núi Thần Tài – Đà Nẵng, Công viên nước Thanh Hà (Hà Nội),…

Tại dự án này, HVC Group sẽ thực hiện thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị hồ bơi công viên, thiết bị trò chơi. Toàn bộ thiết bị được HVC sử dụng từ các thương hiệu lớn như Kripsol, Astralpool – Tây Ban Nha, Bropool – Hong Kong, Emec – Italia…Đặc biệt hợp đồng kinh tế sẽ được 02 bên xem xét ký kết theo tiêu chuẩn FIDDIC- loại hợp đồng chuẩn quốc tế cho các dự án xây dựng dân dụng và đã được sử dụng trên toàn cầu.

Công viên nước có quy mô hoành tráng là điểm nhấn của toàn khu nghỉ dưỡng cao cấp, là điểm vui chơi hấp dẫn của khu vực Bãi Dài, Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tọa lạc trên diện tích 30 ha của Bãi Dài - bãi biển đẹp nhất Nha Trang, Alma là khu nghỉ dưỡng cao cấp, chất lượng quốc tế dành riêng cho dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ do Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Paradise Bay Resort Co., Ltd) đầu tư xây dựng. Với thiết kế độc đáo, khu nghỉ dưỡng đảm bảo 100% biệt thự hướng biển, giúp chủ sở hữu kỳ nghỉ có thể ngắm nhìn cảnh biển từ cửa sổ phòng. Không chỉ vậy, Công ty Alma còn cung cấp những dịch vụ tiện ích cao cấp 5 sao, đảm bảo chủ sở hữu sẽ có những trải nghiệm khó quên.

Để dự án khu nghỉ dưỡng Alma đạt mức độ hoàn thiện cao nhất như thiết kế ban đầu, Công ty Alma đã hợp tác với những đối tác nổi tiếng nhất trong và ngoài nước như Hòa Bình, Central, Turner; Kone; ARA (công ty thiết kế nội thất của Anh), Ong&Ong (đơn vị thiết kế cảnh quan nổi tiếng từ Singapore) và lựa chọn HVC Group để thực hiện hạng mục thiết bị vui chơi giải trí.

HVC Group được biết đến là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tổng thầu bể bơi, công viên nước, sân trượt băng nghệ thuật, thủy cung đại dương,… HVC Group là tổng thầu của nhiều dự án như: Vinhomes Central Park; Vinhomes Golden River; Dự án Vinpearl Nam Hội An; Dự án Vinhomes The Harmony (Long Biên, Hà Nội) ; Dự án Premier Village Phú Quốc, Dự án Công viên Đại dương Hạ Long; Dự án công viên nước Thanh Hà... Kết thúc năm 2018, HVC Group đặt doanh thu 491 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế thu về cũng cao hơn 3 lần so với năm 2017, vừa qua HĐQT đã quyết định chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.