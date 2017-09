ILA thắp sáng ước mơ giới trẻ, vinh danh thế hệ xuất sắc Anh ngữ, thông thạo kỹ năng

Ước mơ bước ra thế giới

Hiếm khi nào, sự tự tin, hoạt bát của các bạn trẻ Việt Nam lại thể hiện rõ ràng như vậy. Trong khuôn viên của tòa nhà Saigon Times Square, hàng trăm bạn trẻ tay bắt, mặt mừng, chuyện trò lưu loát với những người nước ngoài, là dàn giáo viên bản ngữ được đào tạo bài bản, đang giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ ILA tham dự chương trình.

Lê Huỳnh Phương Thảo, học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều, đang sở hữu chứng chỉ KET danh giá không giấu khát khao: “Con rất thích học Anh ngữ. Ước mơ lớn nhất của con là trở thành bác sĩ, chữa bệnh, cứu người. Nếu con học Anh ngữ tốt, con sẽ có cơ hội du học, hiện thực hóa ước mơ của mình”.

Không giấu được sự tự hào dành cho con, anh Lê Trọng Hiếu, phụ huynh của Phương Thảo cho biết, sự tự tin của Thảo hiện nay khác rất nhiều so với bốn, năm năm về trước. “Từ khi học ở ILA, được trau dồi Anh ngữ, được rèn luyện kỹ năng mềm... bé tự tin hơn rất nhiều, mạnh dạn hơn với những dự định tương lai”, anh Hiếu nói.

Các bạn nhỏ tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài tại sự kiện.

Ước mơ của Phương Thảo chỉ là một trong hàng trăm dự định tốt đẹp của những đứa trẻ thế hệ mới: giàu hoài bão, tự tin và khát khao kiến tạo tương lai có mặt tại Lễ vinh danh học viên xuất sắc ILA.

Đây là hoạt động đầu tiên đánh dấu điểm vàng “back to school” 2017 của trung tâm ngoại ngữ này, nhằm tôn vinh những học viên đã nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Những học viên được tôn vinh, là những gương mặt đã đạt thành tích cao trong kỳ thi FCE, PET, KET và FLYERS. Trong đó, có những cô, cậu bé chỉ mới hết cấp 1.

Tăng tốc trên đường đua đến học bổng danh giá

Có mặt tại sự kiện, anh Trần Văn Trung, nhà ở Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, rút kinh nghiệm từ cô con gái đầu, đang đi du học, anh cho con trai nhỏ học tiếng Anh từ lớp 2. Ban đầu, anh chọn một điểm trường gần nhà, nhưng không hiệu quả. Sau khi tham khảo thông tin từ bạn bè, và trực tiếp tới ILA Nguyễn Đình Chiểu tìm hiểu, anh quyết định gửi con học ở đó.

Tiếng Anh của con tiến bộ rõ rệt, các chương trình TV, phim thiếu nhi phụ đề tiếng Anh, con nói và dịch vanh vách. Anh nhận định: “Nhờ học sớm nên con tôi tiếp thu Anh ngữ khá nhanh. ILA tạo được môi trường giao tiếp cao cho trẻ, thầy cô thân thiện, hệ thống trợ giảng chu đáo. Ở tuổi này, cần khuyến khích các cháu với phương pháp dạy mới chứ không ép được”.

Theo ông bố hai con này, từ khi nắm vững Anh ngữ, cậu út của anh đang nuôi ước mơ làm một nhà nghiên cứu sinh học, vì vậy các bộ phim, tranh ảnh, sách nước ngoài... về động vật, bé đều dành nhiều thời gian nghiên cứu. “Nhiều kiến thức con biết khiến tôi cũng bất ngờ, thậm chí cháu còn đố vui với ba mà ba thua”, anh Trung kể. Nhìn con cùng bạn bè nhận vòng nguyệt quế cùng phần thưởng là suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất, nụ cười mãn nguyện trên môi ông bố trẻ.

Suất học bổng này chỉ là bước kích lệ đầu tiên cho một nỗ lực dài của ILA trong việc kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt với điểm nhấn là học bổng ILA Elite. Theo đó, từ nay đến tháng 1/2022, học viên vẫn đang theo học tại ILA, nếu giành được học bổng toàn phần vào các trường đại học hàng đầu của thế giới bao gồm: Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California at Berkeley, University of Cambridge sẽ có cơ hội nhận học bổng ILA Elite trị giá 500 triệu đồng/người.

Nguyễn Thành Trung, cậu bé đang nuôi ước mơ trở thành nhà vật lý học.

Giải thưởng lớn này chỉ dành cho 5 học viên đầu tiên của ILA có hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu chương trình. Nguyễn Thành Trung, học viên đã có 4 năm học tại ILA Vũng Tàu phấn kích: “Con sẽ phấn đầu hơn nữa để có thể sở hữu học bổng danh giá này. Nó sẽ là bước đệm tốt nhất cho con đến với ước mơ trở thành nhà vật lý học tương lai”. Khi nói lên quyết tâm của mình, ánh mắt cậu bé này bừng sáng.

Trong khuôn khổ của Lễ vinh danh học viên xuất sắc ILA 2017, các em học sinh còn có dịp tham dự diễn đàn “Đường đến thành công” để lắng nghe những chia sẻ thú vị từ những người thành đạt, đang nắm giữ vị trí quan trọng của các doanh nghiệp quốc tế như bà Nguyễn Hương Quỳnh, Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam – Cambodia; bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Phó giám đốc Marketing Suntory Pepsico Việt Nam; Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương đến từ quỹ đầu tư TranInvest; bà Trần Xuân Dzu, Giám đốc ILA Việt Nam...