In Do Trần bất ngờ muốn thoái vốn tại Sowatco

CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần vừa gửi thông báo đăng ký bán ra toàn bộ 6.173.900 cổ phiếu SWC của Tổng công ty Đường Sông Miền Nam (Sowatco) để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 27/4 đến 26/5/2017.

Số cổ phần In Do Trần bán ra chiếm 9,2% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Sowatco.

In Do Trần bắt đầu mua vào cổ phiếu SWC từ hơn 1 năm trước. Lần gần đây nhất, từ 28/2 đến 28/3/2017 vừa qua, In Do Trần mới mua thêm 1,4 triệu cổ phiếu SWC tong tổng số 3,1 triệu cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng sở hữu lên như hiện nay.

Từ khi sở hữu, đây là lần đầu tiên In Do Trần bán ra cổ phiếu SWC và cũng là thoái toàn bộ vốn.

Hiện cổ phiếu SWC đang giao dịch quanh mức giá 22.000 đồng/cổ phiếu. Do vậy, nếu thoái vốn thành công, In Do Trần sẽ thu về khoảng 135 tỷ đồng.

Thanh Mai

Theo InfoNet/HNX