In Do Trần chi 180 tỷ đồng tranh thủ mua vào gần 7 triệu cổ phiếu trước thời điểm STG tăng mạnh

CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans).

Theo đó trong khoảng thời gian từ 19/4 đến 19/5 vừa qua in Do Trần đã mua được gần 7 triệu cổ phiếu STG trong tổng số 8,2 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Nguyên nhân không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký do giá không phù hợp.

Phiên ngày 10/5 vừa qua xuất hiện giao dịch thỏa thuận 6.978.319 cổ phiếu STG đúng bằng số cổ phiếu In Do Trần mua vào với giá bình quân 26.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 181 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giá khớp lệnh trên sàn trong phiên (khoảng 29.100 đồng/cổ phiếu).

Cổ phiếu STG vừa đạt đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày 25/5 vừa qua khi có lúc khớp lệnh ở mức giá 37.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện đã giảm sâu về vùng giá 29.600 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu STG đã có khá nhiều biến động khi giao dịch một thời gian ở vùng giá 22.000 đến 25.000 đồng/cổ phiếu rồi độ ngột tăng vọt lên đỉnh và cũng nhanh chóng hạ nhiệt.

Nam Hà

Theo InfoNet/HSX