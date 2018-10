Indonesia: Đám đông cướp ATM trong lúc chờ viện trợ sóng thần

Hôm 1-10, báo The New York Times cho biết trong bối cảnh chờ viện trợ, những người đàn ông vũ trang ở TP Palu đã xông vào cướp bóc các cửa hàng, đám đông bao vây sân bay và tù nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Thậm chí cô Wati, 20 tuổi, một cư dân địa phương, còn chứng kiến khoảng 20 người dùng cuốc chim để cướp một cây ATM. Gần đó, cảnh sát nổ súng để giải tán bọn cướp và những người đứng xem. Cô Wati sau đó cũng bị liên lụy phải nhập viện. Báo The Jakarta Post đưa tin cảnh sát được lệnh nổ súng để xử lý những vụ cướp như vậy.

Ba ngày sau thảm họa kép, gồm động đất và sóng thần, chính quyền TP Palu – nơi có 380.000 cư dân sinh sống – vẫn đang xác định danh tính những người thiệt mạng và tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới đống đổ nát.

Người dân tranh nhau lấy nhiên liệu từ một chiếc xe tải ở TP Palu. Ảnh: The Jakarta Post

Chờ lấy nhiên liệu ở trạm xăng TP Palu hôm 1-10. Ảnh: The Jakarta Post

Nỗ lực cứu hộ bị cản trở do thiếu trang thiết bị hạng nặng, trong khi cảnh sát phải lo đối phó với nạn trộm cắp. Tại hiện trường một số tòa nhà bị sập, công nhân buộc phải dùng tay kéo các khối đá vụn. Tổng thống Joko Widodo thông báo Indonesia hoan nghênh tất cả viện trợ quốc tế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có lực lượng bên ngoài nào tới hỗ trợ.



Hôm 2-10, các quan chức địa phương xác nhận cái chết của 1.347 người. Ngoài ra, 799 người khác bị thương, 61.867 người phải sơ tán và 65.773 ngôi nhà bị hư hỏng.

Sạt lở đất và đường sá hư hỏng đã ngăn cản nhân viên cứu hộ tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng. Một nhóm thuộc Hội Chữ thập đỏ Indonesia đã phát hiện 36 thi thể ở Sigi, phía Nam TP Palu hôm 1-10.

Người dân đổ xô về sân bay Mutiara Sis Al Jufri ở TP Palu. Ảnh: The Jakarta Post

Tình trạng cướp bóc xảy ra ở cả cây ATM. Ảnh: Twitter

Tại Donggala, một khu vực đánh cá gần TP Palu, hàng trăm cư dân tụ tập trong các lán trại dựng tạm bên lề đường vì nhà của họ bị hư hỏng hoặc lo sợ dư chấn sau trận động đất.



Trong khi đó, hàng ngàn người đã xông vào sân bay TP Palu, dường như muốn rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Đám đông khiến cho một máy bay của Không quân Indonesia chở hàng viện trợ không thể hạ cánh.

Tổng thống Widodo yêu cầu những người sống sót sau trận động đất phải kiên nhẫn chờ đợi hàng cứu trợ. "Tôi biết có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Và tôi hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn trong tình huống này" - ông nói với các phóng viên hôm 30-9.

(Theo The New York Times, The Jakarta Post)