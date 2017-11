Intresco (ITC): Quý 3 lãi gần 26 tỷ đồng cao gấp 15 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã CK: ITC) công bố BCTC quý 3/2017 với con số lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 185,5 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 20 tỷ đồng cùng kỳ do dự án Long Thới đã được kinh doanh và đưa vào bàn giao, sau khi trừ đi giá vốn lợi nhuận gộp đạt 37,3 tỷ đồng tăng gấp gần 3 lần so với quý 3/2016.

Sau khi trừ các khoản chi phí ITC lãi ròng 25,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 1,66 tỷ đồng LNST. Năm nay ITC đã có cả 3 quý kinh doanh hết sức khả quan trước đó 6 tháng đầu năm 2017, ITC báo lãi ròng đạt hơn 38 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thu về vỏn vẹn 134 triệu đồng. Như vậy lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 ITC đạt gần 475 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ, LNTT đạt hơn 70 tỷ đồng, LNST đạt 68,4 tỷ đồng cao vượt trội so với con số gần 1,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2017, công ty dự kiến đạt doanh thu 642 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 71 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần so với kết quả thực hiện 2016. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, ITC đã hoàn thành được 74% kế hoạch doanh thu và gần như đã hoàn thành xong mục tiêu lợi nhuận cả năm 2017.

Dự án Long Thới vẫn còn 872 tỷ đồng chi phí SXKD dở dang được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem lại phần lợi nhuận cao cho công ty trong quý kinh doanh còn lại của năm 2017.