iPhone cũ đồng loạt giảm 500 nghìn-2 triệu đồng, iPhone 8 không “đội giá” nhiều

iPhone thế hệ cũ đồng loạt xuống giá

Môt hệ thống bán lẻ di động lớn tại Việt Nam vừa công bố bảng giá iPhone chính hãng mới. Theo bảng giá này, hầu hết các sản phẩm iPhone thế hệ trước đều đang được giảm từ 500 nghìn-2 triệu đồng so với giá cũ.

Cụ thể, iPhone 6 32GB giảm 1 triệu đồng, từ 9,999 triệu đồng xuống 8,999 triệu đồng; iPhone 6 Plus 16GB giảm 2 triệu đồng, từ 13,999 triệu đồng xuống 11,999 triệu đồng. iphone 7 32GB hiện có giá 15,999 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng; bản 256GB cũng giảm 2 triệu đồng còn 19,999 triệu đồng; bản 128GB giảm 1 triệu đồng còn 18,999 triệu đồng.

iPhone chính hãng đồng loạt giảm giá

Hệ thống này cũng giảm 2 triệu đồng cho tất cả các phiên bản iPhone 7 Plus. Giá bán bản 32GB còn 19,999 triệu đồng; bản 128GB là 21,999 triệu đồng; bản 256GB là 23,999 triệu đồng. iPhone 7 Plus màu đỏ được giảm 500 nghìn đồng, từ 23,999 triệu đồng xuống 23,499 triệu đồng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple vừa trình làng 3 mẫu iPhone mới, trong đó bộ đôi iPhone 8/8Plus đã về Việt Nam theo đường xách tay. Chính Apple cũng thông báo giảm giá cho hàng loạt sản phẩm cũ ngay trong đêm ra mắt sản phẩm mới. iPhone 7 và 7 Plus tại Mỹ sẽ được giảm 100 USD, giá khởi điểm của hai thiết bị hiện nay lần lượt là 549 USD (12,5 triệu đồng) và 669 USD (15,9 triệu đồng).

Bên cạnh đó, thay vì ngừng sản xuất iPhone 6S và 6S Plus như truyền thống, Apple cũng giảm 100 USD cho 2 sản phẩm này. iPhone 6S có giá khởi điểm 449 USD (11,3 triệu đồng), còn giá thấp nhất của 6S Plus là 549 USD (12,5 triệu đồng). iPhone SE cũng được Apple giảm giá 50 USD, còn 349 USD (7,9 triệu đồng).

iPhone 8 không bị “hét giá”

Vì Việt Nam không thuộc nhóm thị trường được Apple mở bán iPhone chính hãng trong đợt đầu tiên nên những chiếc iPhone mới về nước sớm thường bị đội giá mạnh. Lấy ví dụ năm 2016, mức giá trung bình mà các cửa hàng xách tay chào hàng cho iPhone 7 và 7 Plus sớm cao gần gấp đôi so với giá công bố của Apple tại Mỹ. Đáng chú ý, iPhone 7 Plus phiên bản 256GB màu đen bóng (JetBlack) từng bị hét giá lên đến 40 triệu đồng nhưng vẫn không có hàng.

Tuy nhiên, bộ đôi iPhone 8/8Plus hiện nay tại Việt Nam được đánh giá là có giá bán khá hợp lý. Phần lớn các cửa hàng đang niêm yết giá iPhone 8 bản 64GB trong khoảng từ 20-21 triệu đồng, bản 256GB từ 23-25 triệu đồng. iPhone 8 Plus đắt hơn iPhone 8 cùng dung lượng khoảng 3 triệu đồng.

Giá dự kiến của iPhone 8/8Plus và iPhone X chính hãng

Còn theo bảng giá dự kiến của FPT shop, bộ đôi iPhone chính hãng sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 10-đầu tháng 11. Giá của iPhone 8 từ 20,990-25,790 triệu đồng, iPhone 8 Plus từ 23,99-28,79 triệu đồng. Tại Mỹ, giá bán khởi điểm của iPhone 8 tại Mỹ là 699 USD (gần 15,9 triệu đồng); iPhone 8 Plus là 799 USD (18,1 triệu đồng).

Một số người tiêu dùng không mặn mà với iPhone 8 vì chờ ngày iPhone X lên kệ

Nguyên nhân chính khiến iPhone 8/8 Plus không bị đội giá nhiều là do một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Táo khuyết đang chờ ngày iPhone X lên kệ. Đây là sản phẩm kỷ niệm 10 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên trình làng và được đánh giá là có nhiều đột phá so với những người tiền nhiệm.

Không giống những người anh em, iPhone X được trang bị màn hình OLED, đặt tên là Super Retina Display, kích thước 5,8 inch, độ phân giải 1125 x 2436 pixel, mật độ điểm ảnh 458ppi, hỗ trợ HDR 10 và Dolby Vision. Tương tự iPhone 8, máy cũng sử dụng thiết kế mặt kính ở cả mặt trước và mặt sau. Một điều đặc biệt trên iPhone X là nút Home bị loại bỏ hoàn toàn. Nhờ 3D Touch, người dùng chạm vào màn hình để đánh thức iPhone và vuốt từ dưới lên để mở khóa máy.

Bên cạnh đó, iPhone X có khả năng nhận diện khuôn mặt siêu nhanh nhờ công nghệ FaceID. Người dùng chỉ cần nhìn vào màn hình để mở khóa. Theo Apple, FaceID bảo mật hơn hẳn TouchID với tỉ lệ thất bại là 1/1.000.000 so với 1/50.000.

Giá của iPhone X tại Mỹ là 999 USD (22,7 triệu đồng) cho bản 64GB, 1.149 USD (26 triệu đồng). Ngay sau khi iPhone X trình làng, một hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã chào giá xách tay cho 2 phiên bản này lần lượt lên đến 40 triệu đồng và 50 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tận ngày 3/11, siêu phẩm của Apple mới chính thức lên kệ tại Mỹ. Dự kiến phải đến cuối năm 2017, iPhone X chính hãng mới được phân phối tại Việt Nam.