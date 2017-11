iPhone X giá 11 triệu: Cuộc chơi lớn của VinID và Adayroi.com, duy nhất 24/11

Khi sức nóng của ngày hội mua sắm lớn nhất năm càng đến gần, Black Friday của Adayroi.com hứa hẹn tung ra nhiều ưu đãi lên đến 50% cho toàn bộ các sản phẩm từ Điện tử - Công nghệ, Thời trang - Mỹ phẩm, Hàng tiêu dùng đến các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe, Ẩm thực, Du lịch.

Mua siêu phẩm công nghệ giá siêu sốc

Theo nguồn tin chính thức từ Adayroi.com, 10 chiếc iPhone X 64G sẽ được “bung hàng” vào đúng 05 khung giờ vàng 10h - 10h10, 12h - 12h10, 14h - 14h10, 16h - 16h10 và 21h - 21h10 trong ngày “Thứ Sáu Đen” 24.11. Trong mỗi khung giờ, 2 chiếc Iphone X sẽ được bán ra. Khách hàng sẽ có có hội sở hữu “siêu phẩm” với mức giá siêu tưởng chỉ 11 triệu đồng nếu là người may mắn đặt hàng thành công trong thời gian sớm nhất. Mức giá đặc biệt này chỉ dành cho khách hàng có tài khoản VinID tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, nếu không tham gia săn Iphone X 11 triệu đồng, các khách hàng lên website Adayroi vẫn có cơ hội nhận ưu đãi giảm 1.500.000 VNĐ khi nhập mã IPX1T5 để mua siêu phẩm này.

Song song, các gian hàng Điện tử - Điện lạnh cũng được Adayroi giảm giá mạnh, tạo cơ hội có 1-0-2 cho các gia đình sắm sửa dịp cuối năm. Theo đó, máy giặt lồng ngang LG 7,5kg giảm tới 3.000.000 tại Hà Nội, Smart TV 4K UHD LG 43 inch sẽ có mã giảm giá 2.700.000 VNĐ và được hoàn 10% vào thẻ VinID, nồi chiên không dầu cũng đồng loạt giảm sốc đến 50%++ kèm mã giảm giá 10%...

Chăm sóc sức khỏe với ưu đãi đặc biệt từ Vinmec

Vào dịp Black Friday năm nay, Adayroi.com cùng Hệ thống Y tế Vinmec đưa ra nhiều chương trình ưu đãi lớn như: giảm giá 20% gói khám sức khỏe tổng quát tiêu chuẩn chỉ còn 1.800.000 VNĐ - sử dụng trên toàn bộ hệ thống Vinmec; ưu đãi đến 50% khi sử dụng gói theo dõi thai sản 36 tuần tuổi, chỉ còn 23.660.000 VNĐ…

Đặc biệt, thẻ Vinmec Prepaid Privilege mới ra mắt gần đây trên Adayroi.com sẽ dành ưu đãi lên đến 20% và tặng thêm VinID Gift Card trị giá 1.000.000 VNĐ chỉ trong ngày 24/11.

Cuộc đổ bộ của các thương hiệu thời trang lớn

Trong ngày Black Friday, từ những thương hiệu thời trang và phụ kiện quen thuộc như: Carlo Rino, Triumph, Hoàng Phúc… đến các thương hiệu thiết kế trung và cao cấp như: Cashew, Can De Blanc, After Before, Hnoss… đều sở hữu mức ưu đãi hấp dẫn lên tới 50%++.

Đặc biệt, MARC và Nine West cũng sẽ giảm mạnh chưa từng có, lần lượt là 30% và 50%; giày Keds đồng giá chỉ 199.000 VNĐ. Có thể nói đây là thông tin mua sắm không thể bỏ qua dành cho những tín đồ thời trang.

Deal lớn dành cho gia đình dịp cuối năm

Cuối năm là dịp thích hợp để cả gia đình có thời gian quây quần, đặc biệt cùng nhau sắm sửa những món đồ yêu thích hay thưởng thức những bữa tiệc buffet thịnh soạn. Nắm bắt được điều này, Adayroi.com gửi tặng khách hàng cơ hội thưởng thức Buffet Nướng - Lẩu tại King BBQ chỉ với 169,000 VNĐ - giảm 30% so với giá công bố hiện nay.

Ngoài ra, các thương hiệu gia dụng hàng đầu Lock&Lock, Elmich đều giảm đặc biệt đến 50%. Trong đó, bộ Giftset thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock cao cấp có giá chỉ 900.000 VNĐ; xoong chống dính Elmich Red Phoenix đáy từ, có vung kính giảm còn 459.000 VNĐ và tặng kèm 1 chảo chống dính Smartcook,…

Hàng loạt ưu đãi lên đến 50%++ của các mặt hàng “hot” đang được săn lùng ráo riết, báo hiệu trước một ngày mua sắm Black Friday tưng bừng. Hãy cùng “bật chế độ hẹn giờ” ngay từ ngày hôm nay để liên tục cập nhật thông tin và không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động mua sắm đặc biệt nào trên Adayroi.com.

Truy cập ngay tại đây để bắt đầu “cuộc đi săn” của chính bạn và theo dõi các ữu đãi hấp dẫn khác tại: https://www.adayroi.com/blackfriday.