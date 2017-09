iPhone X lộ diện, giá rẻ nhất cũng gần 1.000 USD

Tại trụ sở mới hoành tráng của Apple, Apple đã giới thiệu 3 mẫu điện thoại mới nhất là iPhone 8 và 8 Plus cùng mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời, iPhone X. Trong khi iPhone 8 và 8 Plus là bản kế nhiệm của iPhone 7 và 7 Plus, với thiết kế không có gì khác biệt ngoài việc được nâng cấp phần cứng và bổ sung sạc không dây, siêu phẩm iPhone X mới thực sự là phiên bản đột phá và được gọi là iPhone ten (theo người La Mã, X là 10).

Không khác mấy so với những tin đồn trước đó, iPhone X sở hữu thiết kế tràn màn hình, không có phím Home, một trong những biểu tượng lâu đời nhất của Táo khuyết. Cùng với đó, tính năng Touch ID được thay thế bằng FaceID, tức là mở máy bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt thay vì dùng vân tay như các phiên bản iPhone từ 5s trở đi.

Để mở máy, người dùng chỉ cần vuốt từ dưới lên và nhìn thẳng vào máy. Tuy nhiên, đúng với phong cách của Apple, những công nghệ họ đưa ra luôn vượt xa so với những gì đã tồn lại. FaceID hoạt động tốt ngay cả khi người dùng thay đổi kiểu tóc, đội mũ và đeo kính. Cơ chế machine learning giúp máy nhận biết được sự thay đổi trên gương mặt người dùng và phân biệt được những bức ảnh với người thật. Việc duy nhất người dùng cần làm là nhìn thẳng vào máy và không nhắm mắt.

iPhone X sở hữu thiết kế tràn màn hình và công nghệ nhận diện khuôn mặt FaceID.

iPhone X sử dụng mà hình Super Retina với tấm nền OLED kích thước 5,8 inch, độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel. Phần thân máy sử dụng vỏ kính siêu bền, bên trong được gia cố bằng hợp kim nhôm. Máy có khả năng chống nước rất tốt cũng như chống bụi bẩn cao. Tuy nhiên, iPhone X chỉ có hai màu bạc và xám.

iPhone X được trang bị camera kép độ phân giải 12 megapixel với khả năng chống rung quang học. Đèn flash bao gồm 4 bóng đèn led giúp khả năng chụp ảnh tốt hơn. Việc nâng cấp máy ảnh trên iPhone X giúp nó sở hữu camera xịn nhất trong số những chiếc iPhone, vượt cả chiếc iPhone 8 Plus mà Apple vừa cho ra mắt.

Máy ảnh trước của iPhone X cũng thực sự là bước đột phá. Không chỉ phục vụ tính năng nhận diện khuôn mặt, máy ảnh trước còn có khả năng chụp selfie cực tốt với khả năng xóa phông và thêm các biểu tượng cảm xúc vào ảnh.

Trong khi đó, máy sử dụng chip A11 Bionic cùng một bộ phận mang tên "neural engine" chuyên dùng cho các thuật toán machine learning. Công nghệ nhận diện khuôn mặt ưu việt mà iPhone X có được phải dựa nhiều vào bộ phận này để có 1/1.000.000 cơ hội bị đánh lừa (với Touch ID là 1/50.000).

Siêu phẩm mới có thể đến tay người dùng vào ngày 3/11.

iPhone X được trang bị công nghệ sạc không dây cũng như khả năng sạc nhanh với cổng USB-C. Việc sử dụng dây cắm có thể giúp máy sạc được 50% pin trong vòng 30 phút. Những công nghệ mới cũng giúp iPhone X tiết kiệm pin hơn so với các phiên bản khác. Nếu so sánh với iPhone 7, thời lượng sử dụng của iPhone X lâu hơn tới 2 tiếng.

Tuy nhiên, để tận hưởng những tính năng ưu việt của iPhone X, người dùng phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Theo công bố của Táo khuyết, một chiếc iPhone X phiên bản thấp nhất là 64 GB có giá lên tới 999 USD. Người dùng chỉ có thể đặt máy trước từ ngày 29/10 và có cơ hội nhận hàng từ ngày 3/11.

Cùng trong buổi lễ ra mắt, Apple giới thiệu iPhone 8 và 8 Plus, những bản kế nhiệm của 7 và 7 Plus. Dù kích thước màn hình không đổi nhưng 8 và 8 Plus sở hữu lớp vỏ kính siêu bền được gia cố bằng hợp kim nhôm như iPhone X. Loa của hai mẫu điện thoại mới cũng có khả năng tạo ra âm lượng lớn hơn 25% so với 2 phiên bản trước.

iPhone 8 sẽ có giá 699 USD cho bản 64 GB trong khi giá của iPhone 8 Plus là 799 USD. Khách hàng có thể đặt trước từ ngày 15/9 và có cơ hội nhận máy vào 19/9.

Sử dụng chip A11 Bionic với 6 nhân gồm 2 nhân hiệu suất cao và 4 nhân tiết kiệm pin, A11 vượt trội hơn hẳn so với A10 được sử dụng trên 7 và 7 Plus. Khả năng tiết kiệm pin của iPhone 8 và 8 Plus cũng cao hơn hẳn các mẫu điện thoại tiền nhiệm.

Máy ảnh của iPhone 8 và 8 Plus cũng được nâng cấp với công nghệ chống rung quang học và cảm kiếm mới, giúp tăng cường khả năng thu sáng để những bức ảnh chụp trong bóng tối sắc nét hơn. Tuy nhiên, việc nâng cấp chip và camera không có gì bất ngờ bởi Apple thường làm vậy trên mỗi mẫu iPhone được ra mắt mới.

Công nghệ thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường được nhiều người nhắc tới khi iPhone mới chưa ra mắt. Tuy nhiên, những thông tin về nó không có nhiều trong buổi lễ ra mắt iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Theo Phil Schiller, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng marketing toàn cầu của Apple – người chịu trách nhiệm giới thiệu iPhone 8 và 8 Plus, đây là những smartphone đầu tiên được thiết kế để trải nghiệm tính năng mới. CPU, GPU và chip xử lý hình ảnh đều được tối ưu hóa cho thực tế ảo.

Apple cũng trình làng thế hệ kế tiếp của Apple Watch và Apple TV, với nhiều nâng cấp.