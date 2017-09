iPhone X về Việt Nam với giá gần 50 triệu đồng?

Theo bảng giá này, iPhone 8 bản 64GB có giá dự kiến 21,99 triệu đồng, bản 256GB là 23,99 triệu đồng. Trong khi đó, giá đặt trước iPhone 8 Plus sẽ là 25,99 triệu đồng cho bản 64GB và 28,99 triệu đồng cho bản 256GB.

Đặc biệt, iPhone X - sản phẩm đặc biệt của Apple nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt chiếc iPhone đầu tiên được dự kiến bán tại Việt Nam với giá 39,99 triệu đồng cho bản 64GB và 49,99 triệu đồng cho bản 256GB. Giá bán không có sự khác biệt giữa các màu sắc khác nhau.

Bảng giá dự kiến của một hệ thống bán lẻ di động Việt Nam

Buổi lễ trình làng sản phẩm mới của Apple đã diễn ra vào 0 giờ đêm qua (theo giờ Việt Nam). Về cơ bản, iPhone 8 và iPhone 8 Plus được coi là phiên bản nâng cấp của iPhone 7 và iPhone 7 Plus. So với người tiền nhiệm, bộ đôi iPhone 8/8 Plus không khác biệt về hình dáng ngoại trừ việc được thiết kế mặt kính ở mặt trước và mặt sau. Giá bán khởi điểm của iPhone 8 tại Mỹ là 699 USD (gần 15,9 triệu đồng); iPhone 8 Plus là 799 USD (18,1 triệu đồng).

Trong khi đó, iPhone X được đánh giá cao với nhiều sự khác biệt so với các sản phẩm iPhone trước đây. Thiết bị sở hữu màn hình OLED tràn viền, không còn nút Home và được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt siêu nhanh FaceID. Bản 64GB có giá khởi điểm tại Mỹ là 999 USD (22,7 triệu đồng), bản 256GB chưa rõ giá bán.

Apple cho biết bộ đôi iPhone 8/8 Plus được cho đặt trước từ ngày 15/9 và bán ra vào ngày 22/9 tới. Riêng iPhone X đến tận ngày 27/10 khách hàng mới có thể đặt trước và dự kiến lên kệ vào ngày 3/11.