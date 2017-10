Ít người biết rằng ngoài Alibaba, tỷ phú Jack Ma còn nắm trong tay một công ty fintech có tiềm năng thay đổi thế giới như thế này

Trong số 9 công ty fintech lớn trên toàn cầu thì Ant Financial là công ty có giá trị lớn nhất với mức vốn hóa được định giá vào đầu năm là 60 tỷ USD. Dự kiến đến cuối năm nay, con số này thậm chí còn được tăng lên gấp 3 lần.

Tại Trung Quốc, Ant Financial (tên đầy đủ là Ant Financial Services Group) là công ty có thế mạnh bậc nhất trong thị trường thanh toán trực tuyến thông qua dịch vụ tài chính Alipay - nền tảng thanh toán di động và trực tuyến lớn nhất thế giới (vượt qua cả Paypal của Mỹ) cũng như Yu'e Bao - quỹ thị trường tiền tệ lớn nhất thế giới. Ngoài ra, công ty này cũng vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng có tên là Sesame Credit.

Tháng 9 vừa qua, Ant Financial đã khiến thế giới "mở to mắt" sau khi tung ra công nghệ thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt - một dự án mà hãng hợp tác cùng với KFC. Cụ thể nền tảng Alipay cho phép khách hàng thanh toán bằng cách mỉm cười sau khi chọn món tại các màn hình tự phục vụ trong KFC ở Hàng Châu. Một camera 3D sẽ quét mặt khách hàng để nhận diện và xử lý việc thanh toán mà không cần thêm thao tác trên điện thoại. Nếu khách hàng muốn được xác minh thêm, họ cũng có thể yêu cầu gửi mã bảo mật về điện thoại.

Trong danh sách những công ty làm thay đổi thế giới của Fortune năm 2017, Ant Financial được xếp hạng thứ 6 với những ảnh hưởng môi trường tích cực mà công ty đã mang lại trong dự án Ant Forest - nền tảng theo dõi lượng phát thải khí carbon cá nhân lớn nhất thế giới.

Lịch sử hình thành

Trước đây, Ant Financial được biết đến với cái tên Alipay - nền tảng thanh toán trực tuyến hỗ trợ người mua hàng trên các trang web thương mại điện tử của Alibaba mà điển hình là Taobao. Trang Public Finance International ước tính mỗi năm, Ant Finacial đang có hơn 450 triệu người dùng ở cả Trung Quốc và nước ngoài. Trong khi Credit Suisse cho biết khoảng 58% các giao dịch thanh toán trực tuyến của Trung Quốc được thực hiện thông qua Alipay

Năm 2014, Alipay được tách ra khỏi Alibaba trước khi Alibaba tiến hành đợt IPO thu về 25 tỷ USD. Ngày 16/10/2014, Alipay chính thức được đổi tên thành Ant Financial Services. Cả Alibaba và Ant Financial đều thuộc sự kiểm soát của chủ tịch điều hành Alibaba - ông Jack Ma.

Những ông lớn chống lưng và kế hoạch tương lai

Năm 2015, Ant Financial đã thu hút được khối lượng vốn khổng lồ lên tới 4,5 tỷ USD - cao nhất trong lịch sử ngành fintech - chỉ trong một vòng gọi vốn series B do Tập đoàn đầu tư Trung Quốc (CIC) và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) hỗ trợ. Đặc biệt, trong danh sách những nhà đầu tư có sự hiện diện của quỹ đầu tư quốc gia với ngân sách 740 tỷ USD và Quỹ an sinh xã hội Trung Quốc. Trong tháng 2 năm nay, công ty này lại tiếp tục thu hút được thêm 4 tỷ USD dự kiến sẽ được chi tiêu cho các kế hoạch mở rộng ra quốc tế.

Ngoài ra, Ant Financial cũng đầu tư nhiều vào các công ty khác. Điển hình như thương vụ mua lại MoneyGram International với giá 1,2 tỷ USD vào tháng 1. Gần đây, phía này cũng bắt đầu mở rộng quy mô bằng việc mua lại các công ty fintech khác như HelloPay và EyeVerify. Ant Financial cũng là công ty dẫn đầu trong việc tài trợ cho các nền tảng chia sẻ xe đạp ở Trung Quốc.

Ant Financial là ví dụ điển hình của việc các công ty thương mại điện tử và công nghệ có thể tự tạo ra một kênh dịch vụ tài chính cho mình - nếu không có ngân hàng hoặc phòng thanh toán bù trừ - là như thế nào. Hơn hết, Ant Financial cho thấy cách các công ty fintech có thể chiếm lĩnh thế giới tài chính trong tương lai như thế nào.