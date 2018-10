KCN Nam Tân Uyên báo lãi 144 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, EPS đạt trên 9.000 đồng/cp

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đột biến 126% so với quý 3 năm ngoái.



Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 34,76 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bất động sản đầu tư đạt trên 27,2 tỷ đồng, đóng góp đến 78% tổng doanh thu.

Đáng chú ý, riêng quý 3 KCN Nam Tân Uyên ghi nhận hơn 52,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ ghi nhận gần 27,6 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia (tăng hơn 24 tỷ đồng so với cùng kỳ). Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng đột biến 126% so với cùng kỳ, lên hơn 56,4 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 120,7 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế 144,2 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 46,7% so với 9 tháng đầu năm ngoái. EPS đạt 9.013 đồng/cổ phiếu.

Tuy doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên năm 2018 KCN Nam Tân Uyên đặt kế hoạch lãi sau thuế lên đến 365,48 tỷ đồng. Do vậy, nếu so với kế hoạch này, thì kết thúc 9 tháng KCN Nam Tân Uyên mới hoàn thành 39% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.