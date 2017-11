Kế hoạch bảo vệ chiếc Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đến Nội Bài

Hai vòng an ninh bảo vệ Không Lực Một của Tổng thống Mỹ

Đúng 13h, Tổng thống Donald Trump đã lên chiếc máy bay Air Force One (Không Lực Một) rời sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Điểm dừng chân tiếp theo của Tổng thống Mỹ sẽ là Philippines để dự tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các kế hoạch chuẩn bị đón chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều tối ngày 11/11 đã được xây dựng rất chi tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Từ trước khi chuyến thăm chính thức diễn ra, nhiều máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở đồ dùng, hàng hóa phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, bao gồm cả xe riêng của Tổng thống Mỹ , xe thang máy bay.

Ảnh máy bay của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Q.T

Đến thời điểm máy bay chuẩn bị hạ cánh, các hoạt động kiểm an ninh hàng không tại Nội Bài đã được siết chặt.

Đội An ninh cơ động thuộc Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã huy động toàn bộ lực lượng ứng trực, phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, lực lượng An ninh cơ động của Cảng đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ và lực lượng an ninh phía Mỹ tăng cường túc trực, cảnh giới trên trục đường trước cửa sân bay Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt).

Việc tăng cường ứng trực này được triển khai trong suốt ngày 11 và chấm dứt sau khi chiếc Air Force One chính thức cất cánh rời Việt Nam.

Bên cạnh đó, những ngày qua, lực lượng an ninh Mỹ đã liên tục đưa đội chó nghiệp vụ tiến hành kiểm tra tại mọi ngóc ngách của sân bay Nội Bài dưới sự kiểm soát của nhân viên Cảng hàng không.

Về công tác đón chuyên cơ, thông tin từ Cục hàng không Việt Nam tiết lộ, 5 phút trước khi tàu bay hạ cánh, một đường cất hạ cánh sẽ được dành riêng để phục vụ chuyên cơ.

Sau khi tàu bay đã hạ cánh và thoát khỏi đường cất hạ cánh thì đường cất hạ cánh trở lại hoạt động bình thường và lúc đó các đường lăn, khu vực sân đỗ đã được xác định cũng sẽ từ chối phục vụ các chuyến bay thương mại để phục vụ chuyên cơ.

Đường lăn chỉ được phép trở lại hoạt động bình thường sau khi tàu bay chuyên cơ đã lăn vào khu vực sân đỗ tàu bay.

Ngoài ra, thời điểm đón chuyên cơ của Tổng thống Mỹ vào tối 11/11, toàn bộ các máy bay đã được bố trí ở một khu vực khác.

Khi chuyên cơ cuối cùng trong đoàn thoát khỏi đường băng, lăn bánh vào đường lăn, sân đậu, đường băng mới mở cửa trở lại cho các hoạt động của máy bay thương mại.

Vị trí đỗ tàu bay chuyên cơ được bảo vệ và cách ly. Được biết, từ vị trí riêng biệt mà chuyên cơ Không Lực Một đỗ tới khu vực khai thác hàng không thương mại cách xa hơn 1km.

Khoảng cách này đảm bảo để mật vụ Mỹ quan sát và kịp thời xử lý bất kỳ vấn đề an ninh nào gây ảnh hưởng tới chuyên cơ Tổng thống.

Đồng thời, đêm 11/11, khi chiếc chuyên cơ Air Force One đỗ lại tại sân bay Nội Bài đã được bảo vệ nghiêm ngặt như đối với chính Tổng thống Mỹ với hai vòng an ninh của Việt Nam và mật vụ Mỹ cùng đội chó săn thắt chặt để đảm bảo không ai có thể tiếp cận.

Miễn kiểm tra an ninh hàng không

Đặc biệt, theo Cục hàng không Việt Nam, đoàn chuyên cơ phục vụ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Tổng thống Mỹ Trump đã được miễn kiểm tra an ninh hàng không.

Cụ thể, trước đó, Đại sứ quán Mỹ đã gửi công hàm tới Cục Hàng không VN đề nghị miễn kiểm tra an ninh đối với chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump. Căn cứ quy định trong Quy chế phục vụ chuyên cơ, Cục Hàng không VN đã có văn bản chấp thuận đề nghị này.

Máy bay chở Tổng thống Mỹ cất cánh rời Việt Nam. Ảnh: Q.T

Cũng như lúc hạ cánh, để chuẩn bị cho chiếc Không Lực Một của nước Mỹ cất cánh đưa Tổng thống Donald Trump rời Việt Nam, an ninh cũng được thắt chặt tối đa.

Đồng thời, kể từ khi cấp huấn lệnh nổ máy động cơ máy bay, cơ sở điều hành bay dành riêng tuyến đường lăn cho chuyến bay chuyên cơ, sau khi máy bay của Tổng thống Mỹ lên đường lăn thì khu vực sân đỗ được trở lại hoạt động bình thường.

Theo quy định của ngành Hàng không, không phải kiểm soát viên không lưu nào cũng được phép phục vụ chuyến bay chuyên cơ.

Ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung theo quy định đối với kiểm soát viên không lưu, người được lựa chọn phải có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý tốt các tình huống bất trắc khi điều hành bay.

Có thời gian điều hành hoạt động bay tại các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên tục từ 3 năm trở lên, không mắc các sai phạm gây uy hiếp an toàn bay trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nhiệm vụ chuyên cơ.