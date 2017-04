Kết quả cuộc thi Go Finance 2017

Sau gần 2 tháng diễn ra cuộc thi, với tổng số đơn đăng kí tham dự gần 1500 đơn, Go Finance 2017 - Cuộc thi về phân tích Tài chính - Chứng khoán hang đầu miền Bắc đã chọn ra Top 5 thí sinh xuất sắc nhất để tranh tài đêm Chung kết. Tính chuyên môn được nhìn nhận và đánh giá rất cao với đội ngũ giám khảo là những chuyên gia hàng đầu trong ngành đến các cơ quan nhà nước như: UBCKNN, Viện NH-TC (ĐH KTQD) và các chuyên gia là những nhà phân tích cấp cao của các công ty Chứng khoán BSC, Smart Invest. Ngoài ra, không thể không kể đến sự có mặt của gần 500 bạn sinh viên đã cổ vũ các thí sinh hết mình, làm cho khán phòng nóng hơn bao giờ hết.

Khán phòng nơi sẽ diễn ra Chung kết

Phát biểu tại Chung kết cuộc thi, Chánh Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “UBCKNN luôn luôn quan tâm khích lệ những cuộc thi mang tính học thuật cao như Go Finance, bởi chính những cuộc thi như Go Finance trong các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp sẽ là đội ngũ dự nguồn cán bộ, công nhân viên, nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán sau này”

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chánh Văn phòng UBCKNN phát biểu tại chung kết

Đêm Chung kết cuộc thi Go Finance 2017 đã tái hiện lại đấu trường của một nhà Kinh tế thông qua 5 vòng thi xung quanh các vấn đề chung về thị trường. Top 5 tham dự tranh tài là Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Phạm Hồng Quân, Nguyễn Minh Phương đến từ các trường hang đầu về đạo tạo Kinh tế.

Top 5 đêm Chung kết

Vòng 1 và vòng 2, mỗi thí sinh phải trả lời các câu hỏi tự chọn về tài chính - chứng khoán chung, hiểu biết chứng khoán của các ngành, doanh nghiệp, quỹ. Sau 2 vòng, 4 thí sinh cao điểm nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong.

Vòng 3 là vòng mà các thí sinh phải “truy tìm cổ phiếu thông qua các câu hỏi gợi mở mã cổ phiếu được ẩn nấp qua các ô chữ”. Vòng thi đòi hỏi các thí sinh có khả năng phân tích, nhận định, giải quyết những tình huống liên quan tới mã cố phiếu. Thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú là người đã tìm ra mã cổ phiếu nhanh nhất, vươn lên đầu trong top 4 ngay khi mở được ô chữ thứ 2. Sau vòng 3, người có điểm thấp nhất bị loại, 3 thí sinh điểm cao nhất được bước tiếp vào vòng 4.

“Thử tài phân tích” luôn luôn là vòng được khán giả mong chờ nhất, sau những phút giả lao với ca sĩ khách mời, là vòng mà người xem được chiêm ngưỡng những bộ não ưu tú từ Top 3 . Vòng thi yêu cầu người chơi phải có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực Chứng khoán với khả năng phân tích số liệu, phân tích tổng quan để lý giải tại sao bản thân chọn và đầu tư vào mã ngành đó. Thời gian thuyết trình kéo dài 5 phút và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo là 10ph. Ba thí sinh đã cố gắng nỗ lực hết mình với số điểm gần bằng nhau nhưng chỉ có 2 thí sinh cao nhất được ở lại.

Thuyết trình vòng 4

Trong chặng cuối cùng, quán quân đã bắt đầu lộ diện, hai thí sinh là Nguyễn Thị Cẩm Tú ( ĐH Ngoại thương) và Nguyễn Anh Tuấn (Học viện Ngân hang), mỗi người sẽ trả lời 5 câu hỏi xen kẽ nhau về phân tích Chứng khoán. Vòng này, thí sinh có quyền đặt cược điểm và trả lời nhiều lần cho đến khi đưa ra được kết quả cuối cùng. Bất kì ai trong khan phòng cùng với 2 thí sinh đều hồi hộp bước vào vòng đua cam go nhất , tất cả dường như nín thở để theo dõi từng giây phút của vòng 5. Tưởng chừng như thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú sẽ là người chiến thắng nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, sự may mắn và quyết đoán ở câu hỏi cuối cùng của thí sinh Nguyễn Anh Tuấn sau khi cược điểm đã đem lại vinh quang cho anh, đem lại vinh quang Học viện Ngân hàng với danh hiệu Quán quân cuộc thi Go Finance 2017 . Dù không may mắn bằng nhưng với sự sắc sảo, nhạy bén được thể hgiaanfngay từ những vòng đầu của cuộc thi, thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú đã mang về cho Đại học Ngoại thương ngôi vị Á quân.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Quán quân cuộc thi Go Finance 2017

Go Finance 2017 đã chính thức khép lại

Vậy là cuộc thi Go Finance 2017 đã khéo lại với chiến thắng thuyết phục của thí sinh Nguyễn Anh Tuấn. Cuộc thi là nơi dành cho các bạn thí sinh yêu thích ngành phân tích tài chính-chứng khoán, là nơi để bạn thể hiện bản lĩnh của nhà Kinh tế, bản lĩnh của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, dám thử thách bản thân vượt qua giới hạn. Không chỉ vậy, cuộc thi còn là nơi gặp gỡ dành cho các thí sinh với nhà tuyển dụng, tạo cầu nối giữa họ, giúp cho nhà tuyển dụng tìm nguồn nhân lực chất lượng cao.

Admin

Theo Trí thức trẻ