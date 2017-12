Kết quả kinh doanh của Viettel, VNPT và MobiFone như thế nào khi so với các tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới?

Delloite đánh giá thị trường viễn thông vẫn là một nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và cải tiến trong lĩnh vực công nghệ. Đặc biệt, tăng trưởng ngành di động vẫn mạnh mẽ. Ngày nay, các nhà mạng trên thế giới nỗ lực hiện đại hóa và tái định hướng chiến lược phát triển.

Viễn thông quốc tế: doanh thu tăng, lợi nhuận giảm

Theo báo cáo của Ovum, năm 2016, thị trường viễn thông quốc tế có doanh thu tăng khoảng 4%, lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 1,6% so với năm 2015. Doanh thu nhìn chung vẫn tăng trưởng như với tốc độ chậm hơn so với những năm trước đó. Trong khi đó, lợi nhuận toàn ngành lại có xu hướng giảm. Bức tranh của từng công ty trong ngành có sự phân cực rõ rệt. Một số công ty như MTS hay Tele2 có tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn, đạt hơn 20% năm 2016. Ngược lại, nhiều công ty chứng kiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng lên đến hơn 10%.

Theo bảng xếp hạng 2.000 công ty viễn thông lớn nhất thế giới năm 2017 của Forbes, AT&T (Mỹ) là công ty đầu đứng ngành. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Verizon (Mỹ) và China Mobile (Trung Quốc).

AT&T hiện là công ty viễn thông lớn nhất thế giới. Năm 2016, doanh thu của tập đoàn này lên đến 163 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2015 (146,8 tỷ USD). Tuy vậy, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (operating income) giảm 1,8% và lợi nhuận trước thuế giảm 4,3%. AT&T cho biết sẽ nỗ lực bù đắp bằng cách giảm chi phí kinh doanh và thực hiện các vụ sáp nhập.

Đối thủ của AT&T là Verizon lại chứng kiến một kịch bản khác trong năm 2016. Tổng doanh thu giảm 4,3% xuống mức 126 tỷ USD. Trước đó, từ năm 2012 đến 2015, doanh thu của Verizon luôn tăng. Lợi nhuận năm 2016 của Verizon giảm ¼ xuống mức 13,6 tỷ USD. Sự giảm sút này là do Verizon thay đổi chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm iPhones và chấp nhận hi sinh một phần lợi nhuận để đầu tư, bao gồm xây dựng hệ thống 5G, thâu tóm một số công ty truyền thông như AOL và Yahoo.

Xếp thứ ba là China Mobile, công ty này có doanh thu và lợi nhuận lần lượt giữ nguyên ở mức 106 tỷ USD và khoảng 17 tỷ USD năm 2016. Forbes đánh giá tăng trưởng năm 2016 khá chậm chạp so với những năm trước.

Viễn thông trong nước đi theo xu hướng quốc tế

Ở Việt Nam, 3 ông lớn dẫn đầu ngành viễn thông là Viettel, MobiFone và VNPT cũng đạt được những thành công nhất định. Giống với xu hướng quốc tế, tốc độ tăng trưởng doanh thu của 3 tập đoàn trên tương đối tốt nhưng lợi nhuận lại giảm sút mạnh mẽ. Đặc biệt, mức sụt giảm lợi nhuận của các công ty trong nước lớn hơn nhiều so với thế giới (1,6%).

Doanh thu của Tập đoàn Viettel năm 2016 đạt 226.558 tỷ đồng (10 tỷ USD), tăng khoảng 1,7% so với năm trước đó. Lợi nhuận của tập đoàn đạt 43.200 tỷ đồng (1,9 tỷ USD), giảm khoảng 4% so với năm 2015.

Năm 2016, Tập đoàn VNPT có doanh thu đạt 135.223 tỷ đồng (6 tỷ USD), tăng 7% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.162 tỷ đồng (0,2 tỷ USD), giảm khoảng 40%.

Doanh thu của MobiFone so với hai nhà mạng còn lại khá khiêm tốn. Doanh thu năm 2016 đạt 38.439 tỷ đồng (1,7 tỷ USD), tăng 4% so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận đạt 5.204 tỷ đồng (0,2 tỷ USD), tức giảm 27% so với năm 2015.

Doanh thu và lợi nhuận của Viettel, VNPT và MobiFone giai đoạn 2015 - 2017. (Doanh thu của MobiFone là số liệu ước tính)

Tại hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông (22/12), 3 "ông lớn" đã công bố kết quả kinh doanh dự kiến năm 2017 (con số này sẽ còn thay đổi khi có các báo cáo tổng kết chính xác hơn).

Cụ thể, VNPT có lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 21% so với 2016. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 144 ngàn tỷ, tăng 7%.

Doanh thu của Viettel là 249.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43.936 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn trong năm 2017 là khá thấp, chỉ đạt tương ứng 1,7%. Mức doanh thu và lợi nhuận này là con số ước tính so với con số tương tự của năm trước chưa phải là con số hợp nhất.

MobiFone có lợi nhuận trước thuế đạt 5.589 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của nhà mạng này cũng đạt xấp xỉ 7,4%.

Viettel, MobiFone và VNPT có số lượng thuê bao tăng trưởng tốt

Số lượng thuê bao tăng thêm của AT&T là gần 3 triệu chỉ tính riêng trong quý IV/2016. Tổng số thuê bao năm 2016 là 146,83 triệu, tăng gần 7% so với năm trước đó. Verizon chứng kiến số thuê bao tăng thêm 2,3 triệu, tương đương mức tăng khoảng 1,6% so với năm 2015. China Mobile có số lượng thuê bao di động năm 2016 đạt 848,9 triệu thuê bao, tăng khoảng 3% so với năm 2015.

Trong khi đó, số lượng thuê bao trong nước tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, Viettel ghi nhận tăng trưởng 7,4 triệu thuê bao di động, nâng tổng số thuê bao lên 90 triệu, mức tăng trưởng khoảng 9% so với năm 2015. Số thuê bao của VinaPhone năm 2016 là 31,6 triệu. Con số này tăng 6,5 triệu so với cuối năm 2015, tức tăng hơn 25%. Nhà mạng MobiFone này có thêm 19 triệu thuê bao mới, tăng trưởng 11% so với năm 2015.