Kết quả kinh doanh quý 3 được dự báo khả quan, VN-Index có thể chạm mốc 1.080 điểm ngay trong tháng 10?

CTCK Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố báo cáo chiến lược thị trường quý 4/2018 với nhiều thông tin đáng chú ý có ảnh hưởng tới TTCK Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô ổn định, Việt Nam hướng tới hoàn thành và vượt các chỉ tiêu

Trong 9 tháng đầu năm 2018, mức tăng trưởng GDP đạt 6,98%, mức cao nahát kể từ năm 2011 trở về đây. Mức tăng GDP quý 4 chỉ cần 6,11% là đạt mục tiêu 6,7% và điều này cho thấy Việt nam nhiều khả năng vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,6%, mức cao nhất từ 2012 trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 11,3% so cùng kỳ. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 10,9% cùng kỳ năm trước và bằng 34% GDP. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4%, nhập khẩu tăng 11,8% giúp cho cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 5,39 tỷ USD, góp phần vào ổn định tỷ giá tăng 2,59% so với tháng 12/2017, thấp hơn nhiều nước khu vực và quốc tế. Với những chuyển biến mới này, Chính phủ đang hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018.

Tuy vậy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước đưa mức CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2017 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2017. Trong bối cảnh môi trường bên ngoài đang biến động phức tạp và khó lường, ổn định vĩ mô trong đó ổn định lạm phát, tỷ giá tiếp tục là trọng tâm điều hành chính sách những tháng cuối năm nhằm tránh những cú sốc lớn có thể xảy ra theo chu kỳ và sự tác động từ các yếu tố bên ngoài. BSC cho rằng ổn định các yếu tố trên sẽ thu hút dòng tiền đầu tư, qua đó hỗ trợ cho thị trường chứng khoán tiếp tục hồi phục trong quý 4.

KQKD quý 3 được dự báo tăng trưởng trên 20%, tâm điểm hoạt động thoái vốn DNNN

Theo BSC, KQKD quý 3 cũng như cả năm 2018 được dự báo duy trì trên 20% nhờ tăng trưởng tốt của nhóm cổ phiếu Ngân hàng, chu kỳ ghi nhận lợi nhuận từ nhóm cổ phiếu BĐS và sự phục hồi của nhóm dầu khí. Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt có mức tăng trưởng tốt sẽ ổn định xu hướng thị trường tạo tiền đề cho dòng tiền luân chuẩn vào các cổ phiếu thuộc nhóm MidCap và SmallCap đang có định giá thấp, qua đó đẩy dần mặt giá thị trường như đã diễn ra trong nửa cuối tháng 9.

BSC đánh giá trong ngắn hạn, KQKD quý 3 cũng sẽ là thông tin hỗ trợ tích cực giúp thị trường duy trì đà tăng điểm trong tháng 10. Hoạt động thoái vốn nhà nước từ SCIC và bộ công thương đang được tái khởi động. Vinachem sẽ thực hiện thoái vốn nhiều Doanh nghiệp niêm yết trên sàn trong quý 4 và điều này sẽ thu hút các NĐT mua chiến lược cũng như hoạt động trading ngắn hạn. Bên cạnh đó, một số Công ty lớn sẽ chuyển sàn trong quý 4 cũng sẽ tạo hiệu ứng tích cực trong ngắn hạn.

VN-Index có thể cán mốc 1.080 điểm vào cuối tháng 10

Theo BSC, với sự ổn định vĩ mô, triển vọng tăng trưởng tốt và sự cải thiện lợi nhuận tích cực từ các Doanh nghiệp niêm yết, VN-Index có khả năng duy trì trên 1.000 điểm vào cuối năm 2018. Diễn biến thị trường dự báo sẽ tăng điểm trong tháng 10 đạt mức 1.050 – 1.080 điểm nhờ mùa công bố KQKD và sự luân chuyển dòng tiền trước khi điều chỉnh lại vào cuối hoặc đầu tháng 11.

Xu hướng tích tích lũy và phân hóa diễn ra vào tháng 11 tạo nền tảng cho đợt phục hồi vào tháng 12 hoặc đầu năm 2019. Bên cạnh đó, Việt Nam đã được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng thị trường mới nổi sơ cấp của FTSE trong kỳ họp tháng 9. Thông tin này không chỉ có tích cực ảnh hưởng tâm lý và dòng tiền trong ngắn hạn mà này đánh dấu bước ngoặt chuyển mình, Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn tham gia và hội nhập vào thị trường tài chính toàn cầu trong dài hạn.

Một số cổ phiếu Bluechips vẫn duy trì đà dẫn dắt nhờ KQKD cải thiện, tạo nền giá và sự vận động của dòng tiền tại các phân khúc ngành hoặc nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng điểm. Các sự kiện lớn quốc tế như Chiến tranh thường mại Mỹ - Trung, bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Brexit, FED tăng lãi suất và giá dầu tăng cũng sẽ tác động không nhỏ đến TTCK.

BSC đánh giá, trường hợp tích cực, khối ngoại duy trì trạng thái hoặc mua ròng từ hiệu ứng xem xét nâng hạng thị trường. Thị trường thế giới vẫn phản ứng không quá mạnh trước các thông tin có tính trọng yếu như trong tháng 9, VN-Index sẽ đóng cửa trên 1.000 điểm với vùng trung tâm 1.080 điểm vào cuối năm. Các nhóm cổ phiếu lớn như Ngân hàng, Dầu khí, Tiêu dùng, BĐS, Sản xuất thay nhau làm trụ cho thị trường. Thanh khoản duy trì tốt, dòng tiền vận động tích cực đẩy dần mặt bằng lên.

Trường hợp tiêu cực, những thông tin tiêu cực từ thế giới mở rộng, thị trường nhạy cảm với những tác động, VN-Index hình thành những đợt rung lắc, biến động lớn kéo theo sự suy yếu của các cổ phiếu trụ cột và dòng tiền và có thể về lại ngưỡng 1.000 điểm vào cuối năm.